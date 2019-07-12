Вывезенных из Ирака детей россиянок начали выписывать из больницы - Кузнецова

12.07.19 13:21

© РИА Новости. Михаил Климентьев

12 июля. Interfax-Russia.ru - Детей гражданок РФ, вывезенных из Ирака, начали выписывать из больницы по домам, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Сегодня многие уезжают домой, в новую жизнь, которая им еще не знакома", - сказала Анна Кузнецова в Национальном центре здоровья детей в пятницу.

"Врачи обследовали детей, серьезных заболеваний было не выявлено и их уже начали выписывать домой. Дети в сопровождении родственников разъедутся по восьми регионам страны. Врачи отмечают, что к субботе планируют выписать уже всех детей", - сообщает пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, решение организационных вопросов в сфере образования, здравоохранения будет продолжено по месту жительства.

Как сообщалось, из Ирака в среду было вывезено 33 ребенка, всего же в Россию было возвращено 90 детей.

Самому младшему из привезенных детей один год и один месяц, старшему - четыре с небольшим года.

Как сообщал директор Национального центра здоровья детей (НЦЗД) Андрей Фисенко, у трети вывезенных из Ирака детей были признаки ОРВИ, всем проводят санобработку от чесотки и педикулеза.

3 июля детский омбудсмен сообщала, что две группы детей, находящихся в тюрьме Ирака в связи с участием в террористических организациях матерей - граждан РФ, будут возвращены в страну в июле и августе. "Вылетов осталось два. Один будет в ближайшие дни. Следующий вылет состоится - мы планируем, по крайней мере - на август, и он будет последним вот этой группы детей", - сказала Кузнецова журналистам в ходе рабочей поездки в Удмуртию.

"Больше несовершеннолетних детей в тюрьме Багдада не должно остаться", - подчеркнула она, отметив, что будет продолжать следить за ситуацией.