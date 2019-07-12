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Обследование пострадавших домов в Иркутской области должно завершиться к сентябрю

© РИА Новости. Кирилл Шипицин
12 июля. Interfax-Russia.ru - Работа межведомственных комиссий по обследованию пострадавших от наводнения домов в Иркутской области должны быть завершена к концу августа, сообщила пресс-служба оперативной группы правительственной комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации.

"До конца августа у нас должны быть все документы для капитального ремонта жилых помещений, нужно сосредоточить группировку экспертов, которые занимаются обследованием домов. Для этой работы требуется 727 человек, а сейчас у нас только около 340. Я уже обратился в правительство Республики Татарстан, в Московский государственный университет с тем, чтобы к нам направили специалистов. Будем связываться с Красноярским краем, Новосибирской областью и другими регионами. Необходимо организовать для прибывающих специалистов условия проживания и работы", - приводятся в сообщении слова руководителя оперативной группы, первого замминистра строительства и ЖКХ РФ Леонида Ставицкого.

Он отметил, что самая серьезная сложность - организация обследования домов, их работа должна быть завершена к 31 августа.

"В регионе пострадали более 40 тысяч человек. Мы имеем концентрацию огромного ущерба на сравнительно небольшой территории, это всего несколько муниципалитетов, а по закону именно сотрудники этих муниципалитетов должны готовить заключения, это серьезная нагрузка", - добавил Ставицкий.

Он пояснил, что необходимо подготовить большое количество обосновывающих документов для выделения средств из федерального бюджета для восстановления объектов.

По данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов в семи районах Иркутской области, повреждены 10 883 жилых дома, в которых проживали 38 041 человек. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск. По данным на утро пятницы, в Тулуне осталось 138 подтопленных домов с населением 345 человек.

Обнаружены тела 25 погибших во время наводнения, девять человек числятся пропавшим без вести.

По данным главы регионального Минстроя Светланы Свиркиной, стихией повреждены 9,1 тыс. домов. Капитальный ремонт возможно провести в 5,69 тыс. домов, в том числе в 861 многоквартирном. Еще 3,45 тыс. домов восстанавливать нецелесообразно.

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