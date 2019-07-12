Полпреда УрФО шокировала новость об обвинении в госизмене его помощника Воробьева

12.07.19 13:30

© РИА Новости. Михаил Климентьев

12 июля. Interfax-Russia.ru - Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов заявил, что для него стало неожиданным подозрение его помощника Александра Воробьева в госизмене.

"Как и все был шокирован случившимся", - заявил Цуканов на встрече с членами Совета Федерации и депутатов Госдумы РФ в Екатеринбурге в пятницу.

"Мы с вами не обладаем достаточно достоверным объемом информации.(...) Аппарат полномочного представителя окажет все необходимые содействие", - добавил он.

Цуканов отметил, что посчитал нужным прокомментировать ситуацию, поскольку "это основная тема последней неделе в СМИ".

"Крайне неприятная ситуация, тем не менее, оставим это все на действия правоохранительных органов", - добавил полпред.

Как сообщалось, Лефортовский суд Москвы отправил под арест Воробьева, имеющего доступ к гостайне. Ему вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ). Фабула уголовного дела пока неизвестна.

Заместитель полпреда Борис Кириллов заявил агентству "Интерфакс-Урал", что кадровое решение о Воробьеве будет принято на оперативном совещании 8 июля, но после этого информации о каких-либо решениях не озвучивалась. Однако данные о Воробьеве были удалены с сайта полпредства, он больше не значится в списке помощников.

На должность помощника полпреда президента в УрФО Воробьев был назначен в июле 2018 года.