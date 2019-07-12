Российская военная плавмастерская возвращается из Средиземного моря в Севастополь

12.07.19 13:44

Фото с информационного ресурса "Черноморский флот"

12 июля. Interfax-Russia.ru - Плавучая мастерская Черноморского флота (ЧФ) ПМ-56 возвращается в Севастополь из Средиземного моря, где ее сменило аналогичное судно, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"В настоящее время судно выполняет проход через черноморские проливы Дарданеллы и Босфор. В период нахождения вспомогательного судна в составе группировки экипаж осуществлял обеспечение и поддержание технической готовности кораблей и судов российского Военно-Морского Флота, выполняющих задачи в Средиземном море", - сказал Рулев.

Он напомнил, что ранее в дальней морской зоне плавучую мастерскую ПМ-56 на основе плановой ротации сменило однотипное судно Черноморского флота ПМ-138.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения.