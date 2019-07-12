Тела девяти погибших извлекли из реки в Туве, десятого унесло течением

12.07.19 14:00

© РИА Новости. Максим Блинов

12 июля. Interfax-Russia.ru - Девять человек, по уточненным данным, погибли при переправе на автомобиле УАЗ через реку Шуй в Туве, еще один числится пропавшим без вести, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе следственного управления СКР по региону в пятницу.

"По последним данным, погибли девять человек: две женщины и семеро детей. Еще один мужчина - водитель - пропал без вести. Предположительно, его унесло течением. Еще двое мужчин смогли выплыть", - сказал представитель пресс-службы.

По его данным, автомобиль при пересечении реки вброд опрокинуло и затопило водой, так как "в этом месте течение у реки очень быстрое".

"Тела погибших извлекли из реки", - добавили в ведомстве.

Между тем, пресс-служба республиканского управления МВД сообщила, что пропавшей без вести при переправе реки Шуй на автомобиле УАЗ в Туве считается женщина, а не мужчина, как утверждают в СКР по региону.

"На месте происшествия в салоне автомашины обнаружены тела девяти погибших, шестеро из которых несовершеннолетние. Одна женщина числится без вести пропавшей. В настоящее время ведутся ее поиски", - говорится в пресс-релизе.

12 июля в полицию поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки УАЗ. Глава региона Шолбан Кара-оол сообщил, что в перевернувшемся автомобиле были две семьи, которые направлялись на отдых к труднодоступным озерам с минеральными источниками.

Первоначально сообщалось о десяти погибших.

К месту трагедии вылетел вертолет с врачами, психологами и следователями.