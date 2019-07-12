Почти 34 тысячи пострадавших в Иркутской области получили по 10 тыс. рублей

12.07.19 14:10

Фото администрации Иркутской области

12 июля. Interfax-Russia.ru - Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что выплаты пострадавшим во время наводнения в Иркутской области по 10 тыс. рублей почти завершены, начинается этап назначения выплат по 50 тыс. и по 100 тыс. рублей, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Выплаты на первоочередные нужды, когда обследования домохозяйств не требовалось, - по 10 тыс. рублей на человека, - практически завершены. Это почти 34 тыс. выплат. Заявления все равно продолжают поступать, на 90% задача решена", - сказал Топилин на совещании с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и главами пострадавших от стихии районов.

По словам министра, муниципалитеты в пострадавших районах продолжают оценку утраченного гражданами имущества, чтобы назначить более крупные выплаты - по 50 тыс. и по 100 тыс. рублей. Параллельно органы власти уже приступили к назначению этих выплат.

"Уже более чем 5 тыс. человек эти выплаты осуществлены. Мы исходим из того, что таких заявлений, я не хотел бы ошибаться в прогнозе, - около 13-15 тыс. человек", - сказал глава Минтруда.

Ранее сообщалось, что Топилин прилетел в город Тулун в Иркутской области.

В Иркутской области 12 июля объявлен траур по жертвам наводнения.

По последним данным, во время наводнения в Иркутской области погибли 25 человек: 19 в Тулуне и Тулунском районе, 5 - в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе, один - в Тайшетском районе. Еще девять человек числятся пропавшими без вести

По информации МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пункта Иркутской области, 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 38041 человек, в том числе 8 тыс. детей, а также 11051 приусадебный участок. Было также подтоплено 49 социально значимых объектов, 48 участков автомобильных дорог. Повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

По уточненным данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области, 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 38041 человек, в том числе 8 тыс. 489 детей, а также 11051 приусадебный участок. Было также подтоплено 49 социально значимых объектов, 48 участков автомобильных дорог. Повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

По данным на утро пятницы, в Тулуне остались 138 подтопленных домов с населением 345 человек.