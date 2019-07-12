Три тысячи красноухих черепах задержали на границе с Грузией

12.07.19 14:40

© РИА Новости. Евгения Новоженина

12 июля. Interfax-Russia.ru - Крупную партию черепах обнаружили на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Верхний Ларс" Северо-Осетинской таможни в выезжающем в Грузию автомобиле, сообщает пресс-служба таможни в пятницу.

"Водитель автомобиля не подал пассажирской декларации, что рассматривается как заявление об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию", - говорится в пресс-релизе.

Однако при досмотре в багажном отделении автомобиля было обнаружено 3 тыс. 500 маленьких красноухих черепах в десяти картонных коробках.

"Стоимость партии черепах составила более 200 тыс. рублей", - отмечает пресс-служба.

Мужчина пояснил, что приобрел товар в России по просьбе знакомой и согласился отвезти его в Грузию, о необходимости декларировать товар при экспорте не знал.

За нарушение требований ст.84, 92, 110 Таможенного кодекса ЕАЭС возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2. КоАП РФ (недекларирование товаров).