Современный скейтпарк появится в Туле

12.07.19 14:47

Фото с сайта правительства Тульской области

12 июля. Interfax-Russia.ru - Парк для любителей экстремальных видов спорта обустроят на Пролетарской набережной в Туле, сообщила пресс-служба облправительства.

Проект скейтпарка разработан при участии тульского скейтбордиста Александра Винокурова.

"В проекте учтены все аспекты для полноценных тренировок и отработок новых трюков для всех экстремальных дисциплин. В скейтпарке есть разноуровневые перила, плаза, мэнуал-бокс, кинковые перила, бэнки, квотеры и даже боул (имитация бассейна). Фигуры высотой до двух метров позволят отрабатывать трюки как начинающим, так и продвинутым райдерам", - говорится в сообщении.

Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин сообщил, что объект строится на внебюджетные средства. Подрядчик - команда профессиональных спортсменов, которые знают тонкости данного вида спорта.

"Будущий скейтпарк будет самым крупным бетонным скейтпарком в не только в городе, но и в регионе. Этот уникальный объект разработан для того, чтобы молодежь города и области могла полноценно тренироваться, повышать уровень своего катания и обучаться новым трюкам", - подчеркнул он.

Планируется, что будущий скейтпарк войдет в тройку лучших бетонных скейтпарков в ЦФО.