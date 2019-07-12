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12.07.19 14:47
Современный скейтпарк появится в Туле
Проект скейтпарка разработан при участии тульского скейтбордиста Александра Винокурова.
"В проекте учтены все аспекты для полноценных тренировок и отработок новых трюков для всех экстремальных дисциплин. В скейтпарке есть разноуровневые перила, плаза, мэнуал-бокс, кинковые перила, бэнки, квотеры и даже боул (имитация бассейна). Фигуры высотой до двух метров позволят отрабатывать трюки как начинающим, так и продвинутым райдерам", - говорится в сообщении.
Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин сообщил, что объект строится на внебюджетные средства. Подрядчик - команда профессиональных спортсменов, которые знают тонкости данного вида спорта.
"Будущий скейтпарк будет самым крупным бетонным скейтпарком в не только в городе, но и в регионе. Этот уникальный объект разработан для того, чтобы молодежь города и области могла полноценно тренироваться, повышать уровень своего катания и обучаться новым трюкам", - подчеркнул он.
Планируется, что будущий скейтпарк войдет в тройку лучших бетонных скейтпарков в ЦФО.
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