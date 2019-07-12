Давление продолжается: США намерены ввести новые санкции против России
  
Денег нет, но очень надо: Белоруссия хочет компенсировать ущерб нефтепроводу "Дружба" тарифами
   
Расследование ведут журналисты: немецкая газета заявила о поражении СССР под Прохоровкой
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
12.07.19 15:02

Благотворительный концерт в поддержку покалеченной девочки пройдет в Ингушетии

Фото с сайта Министерства культуры и архивного дела Республики Ингушетия
12 июля. Interfax-Russia.ru - Солисты Госфилармонии Ингушетии 30 июля дадут благотворительный концерт в пользу жестоко избитой семилетней девочки, сообщается на сайте Минкультуры региона.

"Совсем скоро на сцене муниципального дворца культуры Назрани состоится грандиозный концерт, в котором примут участие лучшие коллективы Государственной филармонии при поддержке министерства культуры и архивного дела", - сказано в сообщении.

Все вырученные средства будут переданы в поддержку пострадавшей девочки.

Отмечается, что в программу включены шедевры национальной фольклорной музыки в исполнении вновь воссозданного Ансамбля народных инструментов, дуэта, трио и квартетов.

Вниманию зрителей будут представлены новые хореографические постановки ансамбля народного танца "Эрзи", миниатюра в исполнении народного артиста республики Султана Гайсанова.

Также на сцене выступят заслуженные артистки России и народные артисты республики

4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена 7-летняя девочка с множественными ушибами и травмами. Оказалось, что она росла в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении девочки.

Против нее было возбуждено уголовное дело. Суд в Ингушетии арестовал подозреваемую на два месяца. Она отрицает свою причастность к избиению ребенка.

В минувшее воскресенье девочку перевезли на лечение в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Как сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Юг " в республиканском Минздраве. НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где в минувшую пятницу доставлена покалеченная девочка из Ингушетии, поступило множество предложений о помощи из разных стран.

По поручению главы Минздрава Ингушетии Заремы Льяновой главврач детской республиканской клинической больницы Магомедбашир Балаев посетил травмированную девочку. Её самочувствие улучшается.

Девочка стала активнее и начала лучше есть, в том числе, и мороженое. Комплексная терапия продолжается. Лечение ребенка проходит под ежедневным контролем Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы. Постоянно в курсе дела врио главы региона Махмуд-Али Калиматов.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  12.07.19 14:27
Тестирование выявило ряд проблем в системе электронного голосования
.
  12.07.19 14:22
Московские предприятия получат целевые займы до 100 млн рублей на благоустройство
.
  12.07.19 14:03
Суд арестовал зампреда ПФР Иванова по делу о взятке в особо крупном размере
.
  12.07.19 13:05
Американский переводчик Пушкина и Высоцкого получил российский паспорт
.
  12.07.19 12:08
Семеро экстремистов получили до 20 лет колонии за подготовку крушения "Сапсана"
.
  12.07.19 12:05
График движения электричек Киевского направления изменится в выходные
.
  11.07.19 15:30
Экологи требуют ограничить доступ к могильнику с радиоактивным грунтом у платформы Москворечье
.
  11.07.19 14:52
"Техносерв" подтвердил следственные действия в офисах компании
.
  11.07.19 14:17
МЧС обещает потушить все очаги пожара на ТЭЦ-27 в течение часа
.
  11.07.19 14:00
Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket