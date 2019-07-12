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12.07.19 15:02
Благотворительный концерт в поддержку покалеченной девочки пройдет в Ингушетии
"Совсем скоро на сцене муниципального дворца культуры Назрани состоится грандиозный концерт, в котором примут участие лучшие коллективы Государственной филармонии при поддержке министерства культуры и архивного дела", - сказано в сообщении.
Все вырученные средства будут переданы в поддержку пострадавшей девочки.
Отмечается, что в программу включены шедевры национальной фольклорной музыки в исполнении вновь воссозданного Ансамбля народных инструментов, дуэта, трио и квартетов.
Вниманию зрителей будут представлены новые хореографические постановки ансамбля народного танца "Эрзи", миниатюра в исполнении народного артиста республики Султана Гайсанова.
Также на сцене выступят заслуженные артистки России и народные артисты республики
4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена 7-летняя девочка с множественными ушибами и травмами. Оказалось, что она росла в семье тети по линии отца без оформления документов об опеке. Именно эта женщина стала главной подозреваемой и была задержана по делу об избиении девочки.
Против нее было возбуждено уголовное дело. Суд в Ингушетии арестовал подозреваемую на два месяца. Она отрицает свою причастность к избиению ребенка.
В минувшее воскресенье девочку перевезли на лечение в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Как сообщили в четверг агентству "Интерфакс-Юг " в республиканском Минздраве. НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где в минувшую пятницу доставлена покалеченная девочка из Ингушетии, поступило множество предложений о помощи из разных стран.
По поручению главы Минздрава Ингушетии Заремы Льяновой главврач детской республиканской клинической больницы Магомедбашир Балаев посетил травмированную девочку. Её самочувствие улучшается.
Девочка стала активнее и начала лучше есть, в том числе, и мороженое. Комплексная терапия продолжается. Лечение ребенка проходит под ежедневным контролем Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы. Постоянно в курсе дела врио главы региона Махмуд-Али Калиматов.
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