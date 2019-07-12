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12.07.19 15:25
МИД РФ: запрет США на инвестиции в РФ лишит доходов граждан Америки, включая пенсионеров
"Запретами на инвестирование в российскую экономику власти США могут лишь лишить немалых доходов своих граждан, в том числе пенсионеров, поскольку американские пенсионные фонды охотно вкладывают средства в наши надежные и высоколиквидные долговые бумаги. Развитие России это не остановит, с выбранного пути нас не свернет", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.
"Так что вашингтонским политикам пора задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям", - подчеркнули на Смоленской площади.
Там напомнили, что в Конгрессе США на сегодняшний день находится порядка 20 проектов законов, предусматривающих антироссийские санкции.
"Для целого ряда американских законодателей выдвижение подобных инициатив, в большинстве ограничивающихся популистскими заявлениями, превратилось в одно из основных занятий. Однако проявление русофобских инстинктов в таких масштабах, скорее, отражает бессилие. То же относится к реальным санкционным мерам против России, к которым Вашингтон с 2011 года прибегал уже более 70 раз, так и не сумев добиться желаемого изменения независимого курса нашей страны", - отметили в МИД РФ.
Там подчеркнули: "В Вашингтоне продолжают питать иллюзии, что на Россию можно надавить с помощью санкций".
Ранее сообщалось, что палата представителей США поддержала поправку к законопроекту оборонного бюджета страны на 2020 год, которая предусматривает введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году.
"Эта поправка предусматривает реальные серьезные санкции в отношении российского государства, согласно которым ни один гражданин США не может совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом", - заявил один из авторов поправки демократ Брэд Шерман во время заседания.
Он также добавил, что поправка предусматривает механизм снятия этих санкций.
"Если администрация придет к выводу, что Россия может пройти один избирательный цикл без вмешательства, и если Конгресс согласится с этим выводом, то санкции будут сняты", - отметил член Палаты представителей.
"Нам нужен серьезный механизм, чтобы наказать Россию за то, что они сделали на предыдущих выборах, и сдержать их. Эта поправка делает это", - добавил Шерман.
Соавтором данной поправки выступила Максин Уотерс.
Палате представителей США на этой неделе еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Только после того, как он будет согласован обеими палатами Конгресса США, он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.
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