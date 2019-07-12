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12.07.19 15:33

Врио главы Севастополя Развожаев представлен правительству города

© РИА Новости. Михаил Климентьев
12 июля. Interfax-Russia.ru - Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов в пятницу представил правительству Севастополя временно исполняющего обязанности губернатора города Михаила Развожаева, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Михаил Владимирович (Развожаев) располагает определенным опытом государственной службы. Успешно работал и на региональном, и на федеральном уровне", - сказал Устинов.

Полпред уверен, что опыт Развожаева говорит о том, что он знает, как реализовать гражданский контроль за работой государственного аппарата.

"Перед Севастополем открываются новые горизонты", - добавил он, пожелав оправдать доверие президента и ожидания жителей города.

Развожаев отметил, что для него назначение - большая честь. "Я приложу все свои усилия, чтобы доказать, что мы достойны доверия севастопольцев", - сказал он.

По словам Развожаева, все решения должны быть выверены и соответствовать ожиданиям жителям города.

Дмитрий Овсянников, отставку которого с поста губернатора Севастополя в четверг одобрил президент РФ, перечислил достижения трех лет его руководства регионом и приветствовал нового главу города.

На представлении Развожаева также присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов и спикер Законодательного собрания города Екатерина Алтабаева.

Позде в разговоре с журналистами Развожаев отметил, что пока не определился с тем, насколько будет сохранен состав правительства города. Основные кадровые решения он намерен принять в течение месяца.

"Конечно, буду с людьми знакомиться и потом принимать решения. На первых порах ничего не должно остановиться (...) Думаю, что процесс этот не затянется - в течение, наверно, ближайшего месяца с командой вопрос будет решен", - сказал Развожаев журналистам в пятницу.

Согласно региональному закону "О правительстве Севастополя", решение президента РФ об отрешении губернатора от должности влечет за собой отставку правительства со дня, следующего за днем принятия решения. При этом правительство продолжает осуществлять свои полномочия до формирования нового состава.

Как стало известно в четверг, президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя по его просьбе. Глава государства также провел рабочую встречу с Развожаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора города.

Развожаев родился в 1980 году в Красноярске, закончил Красноярский государственный педагогический университет. С 2003 по 2010 год занимал должности в администрации губернатора Красноярского края, с августа 2012-го по июль 2014 года был заместителем руководителя администрации.

С июля по октябрь 2014 года - советник министра РФ по делам Северного Кавказа, с 1 октября 2014-го по октябрь 2018 года - заместитель министра.

Временно исполнял обязанности главы Республики Хакасия со 2 октября по 15 ноября 2018 года. Являлся руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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