|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
12.07.19 15:33
Врио главы Севастополя Развожаев представлен правительству города
"Михаил Владимирович (Развожаев) располагает определенным опытом государственной службы. Успешно работал и на региональном, и на федеральном уровне", - сказал Устинов.
Полпред уверен, что опыт Развожаева говорит о том, что он знает, как реализовать гражданский контроль за работой государственного аппарата.
"Перед Севастополем открываются новые горизонты", - добавил он, пожелав оправдать доверие президента и ожидания жителей города.
Развожаев отметил, что для него назначение - большая честь. "Я приложу все свои усилия, чтобы доказать, что мы достойны доверия севастопольцев", - сказал он.
По словам Развожаева, все решения должны быть выверены и соответствовать ожиданиям жителям города.
Дмитрий Овсянников, отставку которого с поста губернатора Севастополя в четверг одобрил президент РФ, перечислил достижения трех лет его руководства регионом и приветствовал нового главу города.
На представлении Развожаева также присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов и спикер Законодательного собрания города Екатерина Алтабаева.
Позде в разговоре с журналистами Развожаев отметил, что пока не определился с тем, насколько будет сохранен состав правительства города. Основные кадровые решения он намерен принять в течение месяца.
"Конечно, буду с людьми знакомиться и потом принимать решения. На первых порах ничего не должно остановиться (...) Думаю, что процесс этот не затянется - в течение, наверно, ближайшего месяца с командой вопрос будет решен", - сказал Развожаев журналистам в пятницу.
Согласно региональному закону "О правительстве Севастополя", решение президента РФ об отрешении губернатора от должности влечет за собой отставку правительства со дня, следующего за днем принятия решения. При этом правительство продолжает осуществлять свои полномочия до формирования нового состава.
Как стало известно в четверг, президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил Дмитрия Овсянникова от должности губернатора Севастополя по его просьбе. Глава государства также провел рабочую встречу с Развожаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора города.
Развожаев родился в 1980 году в Красноярске, закончил Красноярский государственный педагогический университет. С 2003 по 2010 год занимал должности в администрации губернатора Красноярского края, с августа 2012-го по июль 2014 года был заместителем руководителя администрации.
С июля по октябрь 2014 года - советник министра РФ по делам Северного Кавказа, с 1 октября 2014-го по октябрь 2018 года - заместитель министра.
Временно исполнял обязанности главы Республики Хакасия со 2 октября по 15 ноября 2018 года. Являлся руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket