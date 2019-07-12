Медведев осмотрел объекты строящегося ЖК "Российский" в Ставрополе

12.07.19 15:51

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

12 июля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проинспектировал строительство жилого комплекса "Российский" в Ставрополе.

Перед началом совещания по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов глава правительства ознакомился с тем, как идет работа на одном из объектов.

Медведеву рассказали, что это жилье планируется ввести в эксплуатацию в период с 2019 по 2023 годы. При этом архитекторы разделили территорию нового микрорайона на функциональные зоны. В жилой застройке девять домов разной этажности.

В зоне объектов образования, просвещения и спорта запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с теннисными кортами и многофункциональной спортивной площадкой для подвижных игр. Отдельное место отведено под дошкольные образовательные организации. Там планируется создать детский сад на 160 мест.

В новом микрорайоне уже 1 сентября откроется школа на 1550 мест. Финансирование строительства осуществлялось за счет средств краевого бюджета и бюджета муниципалитета в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие образования". Общий объем бюджетных средств составил 1013,44 млн рублей. Сейчас все строительные работы завершены. Ведется приемка оборудования.

Всего в новой школе 69 классов, рассчитанных на 25 учеников. На ее территории предусмотрены футбольное поле, беговые дорожки, гимнастические площадки, волейбольные и баскетбольные площадки, места для прыжков в длину и высоту. Также здесь будет место для отдыха учащихся и учебно-опытная зона, где, в частности, разместятся площадки для занятий по биологии и по изучению правил дорожного движения.

В школе Медведев посмотрел помещения начальных классов и спальни для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, а также теннисные корты и футбольную площадку.

Также премьер побывал на площади имени Святого князя Владимира в Ставрополе, где в сентябре 2018 года открылся самый большой на юге России светомузыкальный фонтан. Этот проект реализован в рамках программы "Комфортная городская среда".

Основной фонтан состоит из трех чаш различной формы, окруженных четырьмя дополнительными малыми фонтанами. Авторы проекта украсили фонтан восемью трехметровыми скульптурами, символизирующими федеральные округа России: Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный.