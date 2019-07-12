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Население Заполярья сокращается из-за смертности и оттока в южные регионы

© РИА Новости. Сергей Паршуков
12 июля. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области необходимо разработать комплекс мер, чтобы прекратить рост смертности и сократить отток населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Открывая совещание, посвященное реализации нацпроектов в сфере здравоохранения и демографии в Мурманской области, Голикова отметила, что заданные президентом показатели по увеличению продолжительности жизни до 78 лет и увеличению естественного прироста населения к 2024 году "вполне достижимы" в Заполярье.

Вице-премьер напомнила, что в 2012 году во время завершения нацпроекта "Здоровье" в Мурманской области был зафиксирован естественный прирост населения - 378 человек, "рост рождаемости приближался к 3%, смертность снижалась по 2% в год".

Однако в Мурманской области с 2015 года отмечена отрицательная динамика. В частности, сказалось снижение рождаемости на 1 тыс. детей в последние два года.

"По итогам истекшего периода - последние данные Росстата по итогам четырех месяцев - к сожалению, мы фиксируем снижение рождаемости в округе область занимает предпоследнее место", - сказала Голикова.

Вместе с тем, Голикова отметила, что не считает ситуацию трагической ввиду имеющегося репродуктивного потенциала, низкого уровня младенческой смертности. В частности, в структуре населения Мурманской области 45% фертильных женщин, а количество молодых мужчин превышает количество молодых женщин, также в Заполярье превалирует городское население. Кроме того, в Мурманской области есть ряд пособий для семей в случае появления ребенка, которые отметила Голикова.

"Сегодня важно понять, как эти меры работают, действительно ли они оказывают влияние на репродуктивное поведение семей, насколько они эффективны, нужно ли что-то добавлять", - сказала вице-премьер.

Говоря о смертности, Голикова отметила, что рост смертности в Мурманской области наблюдается с 2012 года. В первую очередь, в связи с этим необходимо предпринять меры по снижению смертности от основных заболеваний с летальным исходом - сердечно-сосудистых и онкологии.

Ещё одной проблемой Голикова назвала отток молодого населения.

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