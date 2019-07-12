Темпы жилищного строительства в регионах нужно наращивать, считает Медведев

12.07.19 16:31

© РИА Новости. Виталий Тимкив

12 июля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости наращивать темпы строительства жилья и инфраструктуры в рамках национальных проектов во всех регионах страны.

"Работа по национальным проектам развtрнута по всей стране. Мы видим это и здесь в Ставропольском крае, смотрели один из строящихся микрорайонов. Темп везде набран, но я не могу сказать, что он везде является таким темпом как нужно. Скажем прямо, этот темп нужно наращивать практически в каждом регионе нашей страны", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О мерах, направленных на обеспечение своевременного и качественного строительств объектов в рамках национальных проектов".

Он отметил, что все инструменты для наращивания темпов у губернаторов есть.

Премьер добавил, что жилищное строительство необходимо стимулировать, причём это должно коснуться как индивидуального, так и традиционного строительства многоквартирных домов.

"Здесь нам нужно завершить разработку программы по его развитию (индивидуального строительства)", - сказал Медведев.

По его мнению, нужно уделить внимание созданию стимулов, в том числе финансовых, чтобы сделать программу привлекательной для людей.