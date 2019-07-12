ЦБ РФ: поправки в закон о национальной платсистеме не повлияют на работу международных платежных систем

12.07.19 16:43

© РИА Новости. Владимир Трефилов

12 июля. Interfax-Russia.ru - Новые положения закона "О национальной платежной системе" не окажут негативного влияния на работу международных платежных систем (МПС), заявили в Банке России.

"Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству. Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты МПС, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами страны - международными платежными системами", - сообщили "Интерфаксу" в ЦБ, комментируя статью "Коммерсанта", в которой издание сделало вывод, что новые положения закона о платежной системе могут привести к уходу международных платежных систем из России.

"Мы не видим поводов для беспокойства", - отметили в пресс-службе регулятора.

Позже замминистра финансов РФ Алексей Моисеев также отметил, что цель подготовленных поправок заключается в том, чтобы правила операторов всех платежных систем, действующих в Российской Федерации, соответствовали российскому законодательству. "Российские дочерние компании международных платежных систем уже осуществляют свою деятельность в рамках российской юрисдикции. Поправки не вводят дополнительных ограничений и направлены на обеспечение именно бесперебойности платежей, в чем заинтересованы все участники рынка, и прежде всего, потребители этих услуг. Принятие поправок в закон о национальной платежной системе не приведет к уходу из России иностранных платежных систем. Мы считаем, что для этого нет никаких предпосылок", - сказал он журналистам.

В настоящее время в Госдуме находится законопроект, касающийся платежных систем, внесенный группой депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и принятый в первом чтении.

Документ вносит поправки в закон о национальной платежной системе, меняющие правила работы в РФ операторов иностранных платежных денежных систем (MoneyGram, Intel Express). В документе разграничиваются понятия "иностранная платежная система" и "иностранный поставщик платежных услуг". ЦБ РФ должен будет вести реестр операторов иностранных платежных систем, для включения в реестр компания должна будет в обязательном порядке зарегистрировать в РФ юридическое лицо. Как пояснил Аксаков, речь идет об иностранных платежных системах, которые осуществляют взаимодействие между российскими и иностранными банками при проведении денежных переводов.

Visa заявила "Интерфаксу", что российский рынок остается стратегически важным для нее. Компания намерена обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников. "Россия является стратегически важным для Visa рынком. Компания Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, торгово-сервисных предприятий и потребителей. Компания Visa не комментирует суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанных на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения", - сообщили в компании.