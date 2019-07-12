Россельхознадзор: массовая гибель пчел в РФ связана с бесконтрольным использованием пестицидов

12.07.19 18:02

© РИА Новости. Томас Тхайцук

12 июля. Interfax-Russia.ru - Массовая гибель пчел в ряде регионов РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, считают в Россельхознадзоре.

"Анализ ситуации показывает, что из года в год наблюдается массовая гибель пчел. Причиной тому, на взгляд службы, является тот факт, что последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов", - заявила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Такая беспрецедентная ситуация сложилась в 2011 году, когда у Россельхознадзора практически в полном объеме были изъяты и в дальнейшем никому не переданы полномочия по надзору в этой области, - пояснила она. - Сегодня контроль пестицидов и агрохимикатов в плодовоовощной продукции осуществляет только Роспотребнадзор тогда, когда продукция фактически реализуется на прилавках".

По ее словам, назвать такой процесс контролем невозможно, так как это больше похоже на констатацию факта присутствия превышенного количества пестицидов и агрохимикатов в итоговом продукте. При обнаружении небезопасных партий Роспотребнадзор просто физически не успевает снять товар с реализации.

Мелано напомнила, что инициатива по изъятию полномочий у Россельхознадзора принадлежит Минэкономразвития, "которое сегодня, соответственно, должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчел и употребление гражданами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов".

До этого момента Россельхознадзор регулярно проверял производителей как самих пестицидов, так и аграрной продукции, при изготовлении или транспортировке которой применялись химикаты. "Под пристальным вниманием оказывались рынки и предприятия розничной торговли, осуществляющие продажу таких препаратов. Контролировалась подлинность ввозимых пестицидов, - сообщила она. - Эти мероприятия позволяли ежегодно выявлять десятки тысяч упаковок контрафактных веществ, пресекать использование в сельском хозяйстве сотен тонн фальсифицированных химикатов, обнаруживать и совместно с правоохранительными органами закрывать подпольные цеха по их производству".

Структурные подразделения Россельхознадзора также контролировали импортную и отечественную растительную продукцию в части содержания в ней пестицидов, нитратов и нитритов. Небезопасные овощи и фрукты не допускались к реализации. "Важно подчеркнуть, что при таком контроле, небезопасная продукция не успевала дойти до итогового потребителя", - сказала представитель Россельхознадзора.

По ее словам, сегодня рынок химикатов, активно используемых аграриями по всему миру, в России свободен от контроля. При этом, по данным ВОЗ, почти 85% всех овощей и фруктов так или иначе контактируют с различными пестицидами.

По словам Мелано, в настоящее время в РФ разрешено использовать 900 наименований средств защиты растений. "Однако надзор за их правильным применением не осуществляется. Особую опасность для людей, животных и насекомых представляют химические авиаобработки сельскохозяйственных полей, - сказала она. - Объемы, в которых используются пестициды, а также качество самих препаратов не проверяются государством". Самолеты, которые используются для обработки полей, разносят на огромные территории токсичные для многих насекомых и опасные для здоровья животных, рыб и людей соединения, проникают в почву, водоемы и растения, пояснила она.

"Отсутствие полномочий повышает и риск попадания на российский рынок контрафактных и запрещенных химикатов, которые в большом количестве производятся в Азии. Среди них особую опасность представляют вещества на основе глюфосината, - сказала Мелано. - По данным Европейского агентства по безопасности питания, этот гербицид вызывал у подопытных животных преждевременные роды, внутриутробную смерть и самопроизвольные аборты. Японские исследователи обнаружили, что он является причиной задержки в развитии и деятельности головного мозга человека".

"В сложившейся ситуации необходимо в кратчайшие сроки наделить министерство сельского хозяйства полномочиями по контролю за производством, хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов. Только этот шаг будет способствовать радикальному изменению ситуации", - заключила представитель Россельхознадзора.