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12.07.19 21:53
Трутнев поручил проверить информацию о загрязнении бухты Золотой Рог во Владивостоке
"Вице-премьер поручил Росприроднадзору и властям Приморского края в ближайшее время проверить информацию и в случае подтверждения фактов загрязнения акватории принять меры для оперативного реагирования. Контроль за ситуацией возложен на аппарат полномочного представителя", - говорится в сообщении.
По мнению вице-премьера, необходимо, чтобы каждый случай сброса сточных вод, попадания мусора или грязи в бухту фиксировался, принимались необходимые меры для устранения загрязнения.
"Если будут обнаружены загрязнения при бункеровке, нарушения технологии работы с водами на судах, владельцы будут наказываться самым принципиальным образом", – приводятся в сообщении слова Трутнева.
Ранее в соцсетях и местных СМИ появились фотографии, на которых видно нефтяные пленки на воде у нескольких причалов в городе и плавающий в воде мусор. Подобные проблемы возникали ранее из-за заправки топливом заходящих в Золотой Рог судов, несовершенства канализационной системы и бытовых стоков.
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