Трутнев поручил проверить информацию о загрязнении бухты Золотой Рог во Владивостоке

12.07.19 21:53

© РИА Новости. Алексей Дружинин

12 июля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил поручил проверить информацию о загрязнении бухты Золотой Рог во Владивостоке, сообщает пресс-служба полпредства.

"Вице-премьер поручил Росприроднадзору и властям Приморского края в ближайшее время проверить информацию и в случае подтверждения фактов загрязнения акватории принять меры для оперативного реагирования. Контроль за ситуацией возложен на аппарат полномочного представителя", - говорится в сообщении.

По мнению вице-премьера, необходимо, чтобы каждый случай сброса сточных вод, попадания мусора или грязи в бухту фиксировался, принимались необходимые меры для устранения загрязнения.

"Если будут обнаружены загрязнения при бункеровке, нарушения технологии работы с водами на судах, владельцы будут наказываться самым принципиальным образом", – приводятся в сообщении слова Трутнева.

Ранее в соцсетях и местных СМИ появились фотографии, на которых видно нефтяные пленки на воде у нескольких причалов в городе и плавающий в воде мусор. Подобные проблемы возникали ранее из-за заправки топливом заходящих в Золотой Рог судов, несовершенства канализационной системы и бытовых стоков.