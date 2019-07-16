Авиакомпания "РусЛайн" запустила регулярный рейс из Краснодара в Бейрут

16.07.19 11:09

© РИА Новости. Павел Лисицын

16 июля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "РусЛайн" начала выполнять полеты из Краснодара в Бейрут (Ливан).

Как сообщает пресс-служба российского аэропорта, регулярный рейс будет выполняться один раз в две недели, по воскресеньям. Ближайшие даты рейсов - 28 июля, 11 и 25 августа, 8 сентября. Вылет из Краснодара - в 07:30, прибытие в Бейрут - в 09:40. Вылет в обратном направлении - в 10:35, прибытие в Краснодар - в 12:55.

При этом в пресс-службе краснодарского аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что авиакомпания уже начала осуществлять полеты из Краснодара в Бейрут и обратно с 16 июня. В настоящее время полеты между Краснодаром и Бейрутом другими авиакомпаниями не осуществляются.

Согласно пресс-релизу, рейсы выполняются на самолетах Bombardier CRJ200.

Авиакомпания "РусЛайн" создана в 1997 году, сертификат эксплуатанта получила в 2003 году, выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров.

АО "Международный аэропорт Краснодар" входит в группу "Базэл Аэро" вместе с аэропортовыми комплексами Сочи и Анапы.

В первом полугодии 2019 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,096 млн человек. Услугами авиакомпаний на внутренних рейсах за этот период воспользовались 1,659 млн пассажиров (рост на 9%), на международных - 437 тыс. человек (рост на 18%).

"Базэл Аэро" - совместное предприятие "Базового элемента" Олега Дерипаски (50%+1), сингапурской Changi Airports International (30%) и Сбербанка (20%).