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16.07.19 11:17
Совфед: новый договор по ядерному оружию должен быть не хуже СНВ-3
"Архитектура нового договора, мне кажется, пока не понятна никому. Есть только наброски. Конечно, необходимо, чтобы он был всеобъемлющий, чтобы он заключал в себя как можно больше типов вооружений, типов ракет, области возможного использования и размещения", - сказал Джабаров "Интерфаксу", комментируя предстоящие в среду в Женеве российско-американское переговоры по стратегической стабильности.
Как сообщают СМИ, там может пойти речь о новом договоре по сокращению ядерного оружия, но уже не двустороннем, а с привлечением Китая.
"Как это будет на практике, трудно сказать. Если будет новый договор, то, как минимум, он должен быть не хуже СНВ-3", - считает Джабаров.
Этот документ также должен предусматривать возможность привлечения новых участников, отметил сенатор.
"Трудно сказать, насколько все это реалистично, поскольку мы в самом начале пути. Хорошо, что хоть какие-то переговоры начнутся. Ведь с завершением действия СНВ-3 весь мир окажется без каких-либо защитных механизмов для начала любого вооруженного ядерного конфликта", - сказал Джабаров.
По его словам, Россия всегда приветствует переговорный процесс.
Он затруднился предположить, удастся ли привлечь Китай к переговорам о новом соглашении. "Трудно сказать за Китай. Он всегда проводит самостоятельную политику, и я не думаю, что китайцы - враги мирному процессу. Другое дело, что ядерный потенциал Китая незначительный по сравнению с двумя основными ядерными державами. Наверное, он считает, что имеет право на какой-то небольшой свой ядерный арсенал и не хочет, чтобы это подпадало под действие договора.
Но по всем этим вопросам надо вести переговоры, нужны экспертные заключения, оценки. А уже потом станет понятно, на что мы можем выйти в итоге", - отметил Джабаров.
Он подчеркнул, что Китай и Россия - равноправные партнёры, которые не могут оказывать давление друг на друга.
"Но их позицию, наверное, мы можем знать, узнаем и, наверное, она будет доведена до американцев. Но китайцы - самостоятельные игроки, они сами доведут свою позицию до американцев", - полагает сенатор.
Он напомнил, что срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году, поэтому переговоры нельзя затягивать.
"Я считаю, что любые переговоры нужны обязательно, потому что осталось всего ничего. У нас остался год с небольшим для выработки нового соглашения. Нужно спешить", - сказал Джабаров.
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