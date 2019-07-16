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16.07.19 11:30
Памятные плиты на Мемориале славы в Королеве дополнят еще 600 фамилиями
Соответствующее решение приняла городская комиссия по увековечиванию памяти.
"В последние годы были выявлены еще 600 жителей города - участников войны, имен которых нет на плитах", - говорится в сообщении.
Кроме того, решено обновить покрытие памятника "Звезда Героев" и добавить к высеченным на нем именам воинов имя Черкова Леонида Николаевича, кавалера трех орденов Славы.
Центром Мемориала славы в Королеве является скульптурная композиция, открытая 9 мая 1985 года. На плитах у ее основания выгравированы фамилии местных жителей, павших во время Великой Отечественной войны. В 2000 году здесь была установлена плита с фамилиями погибших при исполнении воинского долга на острове Даманский, в Афганистане и Чечне. В 2005 году открыт памятник в виде гранитной звезды, посвященный жителям города - героям Советского Союза и кавалерам трех орденов Славы.
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