Памятные плиты на Мемориале славы в Королеве дополнят еще 600 фамилиями

16.07.19 11:30

Фото с сайта администрации г. Королёва

16 июля. Interfax-Russia.ru - На Мемориале славы в Королеве установят дополнительные плиты с именами павших в боях героев Великой Отечественной войны, сообщает сайт администрации городского округа.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по увековечиванию памяти.

"В последние годы были выявлены еще 600 жителей города - участников войны, имен которых нет на плитах", - говорится в сообщении.

Кроме того, решено обновить покрытие памятника "Звезда Героев" и добавить к высеченным на нем именам воинов имя Черкова Леонида Николаевича, кавалера трех орденов Славы.

Центром Мемориала славы в Королеве является скульптурная композиция, открытая 9 мая 1985 года. На плитах у ее основания выгравированы фамилии местных жителей, павших во время Великой Отечественной войны. В 2000 году здесь была установлена плита с фамилиями погибших при исполнении воинского долга на острове Даманский, в Афганистане и Чечне. В 2005 году открыт памятник в виде гранитной звезды, посвященный жителям города - героям Советского Союза и кавалерам трех орденов Славы.