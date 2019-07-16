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16.07.19 11:32
Жители Алтая жалуются на дым от пожаров в Красноярском крае и Якутии
"В последние дни жители Алтайского края выражают обеспокоенность замутненностью атмосферы в регионе. Действительно, на территории края в настоящий момент нет очагов крупных пожаров, однако дымовые шлейфы от пожаров в соседних регионах могут достигать региона", - говорится в сообщении.
К таким выводам ученые пришли благодаря данным Центра космического мониторинга, который работает в крае уже 17 лет: он принимает и обрабатывает оперативные данные дистанционного зондирования из космоса.
Накануне сообщалось, что на дымку жалуются и жители соседнего региона - Республики Алтай, где также нет пожаров в настоящее время. Специалисты Роспотребнадзора берут пробы воздуха на территориях, где отмечена задымленность. Пока они не показывают превышения концентрации загрязняющих веществ.
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