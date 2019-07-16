СКР получил согласие на возбуждение уголовного дела против московского судьи в отставке

16.07.19 11:59

© РИА Новости. Руслан Кривобок

16 июля. Interfax-Russia.ru - Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Квалификационной коллегией судей Москвы дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда в отставке Якубаева Руслана Геннадьевича, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч 5 ст. 290", - сказала Солопова.

Таким образом, отметила она, удовлетворено представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Между тем, в Мосгорсуде воздержались от комментариев по сути "дела Якубаева". " По вопросам хода дальнейшего следствия следует обращаться в СК РФ", - сказала Солопова.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил "Интерфаксу", что Якубаеву инкриминируется получение взятки в размере 200 тысяч рублей.

В апреле этого года сообщалось, что федеральный судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, в отношении которого проходит следственная проверка, уже несколько дней находится в отставке.

"Судья Якубаев больше не осуществляет свои полномочия. Он находится в отставке", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь районного суда Карина Каленова.

В Мосгорсуде агентству пояснили, что в отставке судья находится по решению квалификационной комиссии от 5 апреля. Сложить полномочия Якубаев решил по собственному желанию, уточнили в Мосгорсуде.

21 марта в Мосгорсуде сообщили, что в отношении судьи следственными органами проводится проверка, не уточнив, по какому именно факту.