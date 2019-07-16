Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" выпустили в Охотское море

16.07.19 11:39

Фото с сайта ВНИРО

16 июля. Interfax-Russia.ru - Трех косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустили в Охотское море в районе мыса Перовского Хабаровского края, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Животные выпускались двумя партиями через транспортировочную клеть. Вначале в нее поместили самца и молодую самку. В течение часа им делали массаж, после чего был произведен выпуск. Косатки вместо того, чтобы направиться в открытое море, развернулись и пошли к берегу, ожидая выпуска взрослой самки. После ее выпуска группа объединилась, и животные пошли вдоль берега на расстоянии 300 метров в восточном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые и тренеры на катамаране сопровождали животных примерно 15 миль.

"Поведение косаток было спокойным, периодически они ускорялись и начинали высоко выныривать из воды. Затем расстояние между животными увеличилось до 200 метров, после чего они опять сблизились и группой стали уходить в открытое море", - добавляет пресс-служба ВНИРО.

Как сообщалось, вторую партию косаток доставили из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Хабаровск 12 июля. Животные хорошо перенесли весь путь из Приморского края. На всех этапах их сопровождали опытные тренеры, ветеринары и научные сотрудники.

27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы, их поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.