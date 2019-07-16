Евкуров в Минобороны будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов

16.07.19 11:45

© РИА Новости. Вадим Савицкий

16 июля. Interfax-Russia.ru - Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, назначенный на пост замминистра обороны, займется в ведомстве управлением боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации, сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

"Начну с того, что указом президента России от 8 июля Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. Генерал-лейтенант Евкуров будет осуществлять руководство Главным управлением боевой подготовки и службой безопасности полётов авиации", - сказал Шойгу.

Министр выразил уверенность, что знания и опыт Евкурова помогут ему успешно решать поставленные задачи. Шойгу пожелал успехов на новом посту.