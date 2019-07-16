Более 40 кораблей поучаствуют в параде в День ВМФ в Петербурге и Кронштадте

16.07.19 11:47

© РИА Новости. Александр Гальперин

16 июля. Interfax-Russia.ru - Главный военно-морской парад в Санкт- Петербурге и Кронштадте в День ВМФ 28 июля пройдет с участием 43 кораблей, 41 воздушного судна более 4 тыс. человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Он (парад) пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-Морского Флота. В нем примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно оснащенные современным и новейшим вооружением. Будет задействовано более четырёх тыс. военнослужащих и юнармейцев", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Кроме того, военно-морские парады пройдут на главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани и сирийском порту Тартус.

"Всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих", - пояснил министр.

Он отметил, что с каждым годом на празднование приезжает все больше зарубежных гостей. На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций. Свои военные корабли направят Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины, сказал Шойгу.

Также в торжественных мероприятиях примут участие военные оркестры Таиланда и Вьетнама. Они выступят вместе со сводным оркестром ВМФ.