ВС РФ признал законным приговор экс-сотруднику ФСБ Докучаеву за госизмену

16.07.19 11:51

© РИА Новости. Алексей Даничев

16 июля. Interfax-Russia.ru - Верховный суд (ВС) России оставил без изменений приговор экс-сотруднику ФСБ России Дмитрию Докучаеву - фигуранту уголовного дела о госизмене в отношении одного из бывших руководителей Центра информационной безопасности (ЦИБ) спецслужбы Сергея Михайлова.

"Приговор Московского окружного военного суда (МОВС) от 10 апреля 2019 оставлен без изменений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВС во вторник.

Как сообщалось, МОВС приговорил Докучаева к шести годам колонии строгого режима с лишением звания майора, признав его виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

В феврале МОВС приговорил Сергея Михайлова, а также сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова к 22 и 14 лет годам колонии строгого режима соответственно за госизмену.

Ранее Докучаев, а также еще один гражданин России Георгий Фомченков упоминались как фигуранты расследования в отношении Михайлова. По данным источника "Интерфакса", их дела были выделены в отдельное производство в связи с признанием ими вины.

Фомченков в апреле был приговорен Мосгорсудом к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в госизмене - в июне Верховный суд оставил этот приговор без изменений.

Фабула уголовного дела неизвестна, поскольку оно имеет гриф "совершенно секретно". Процессы как в отношении Михайлова и Стоянова, так и Докучаева и Фомченкова проходили в закрытом режиме.

Осведомленный источник "Интерфакса" рассказывал агентству, что фигуранты могли передавать конфиденциальную информацию спецслужбам США - в частности ЦРУ, ведя "двойную игру" и маскируя свои контакты с иностранцами псевдовербовочной деятельностью.

В свою очередь, газета "Коммерсант" писала, что, согласно фабуле дела, "полковник ФСБ Сергей Михайлов в 2011 году через посредников передал сотрудникам ФБР сведения об оперативно-розыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США считают киберпреступником".

Руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов - бывший адвокат Фомченкова подтверждал "Интерфаксу", что фигурантам дела, предъявлено обвинение в госизмене в пользу США.