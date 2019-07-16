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16.07.19 11:51
ВС РФ признал законным приговор экс-сотруднику ФСБ Докучаеву за госизмену
"Приговор Московского окружного военного суда (МОВС) от 10 апреля 2019 оставлен без изменений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВС во вторник.
Как сообщалось, МОВС приговорил Докучаева к шести годам колонии строгого режима с лишением звания майора, признав его виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ).
В феврале МОВС приговорил Сергея Михайлова, а также сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова к 22 и 14 лет годам колонии строгого режима соответственно за госизмену.
Ранее Докучаев, а также еще один гражданин России Георгий Фомченков упоминались как фигуранты расследования в отношении Михайлова. По данным источника "Интерфакса", их дела были выделены в отдельное производство в связи с признанием ими вины.
Фомченков в апреле был приговорен Мосгорсудом к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в госизмене - в июне Верховный суд оставил этот приговор без изменений.
Фабула уголовного дела неизвестна, поскольку оно имеет гриф "совершенно секретно". Процессы как в отношении Михайлова и Стоянова, так и Докучаева и Фомченкова проходили в закрытом режиме.
Осведомленный источник "Интерфакса" рассказывал агентству, что фигуранты могли передавать конфиденциальную информацию спецслужбам США - в частности ЦРУ, ведя "двойную игру" и маскируя свои контакты с иностранцами псевдовербовочной деятельностью.
В свою очередь, газета "Коммерсант" писала, что, согласно фабуле дела, "полковник ФСБ Сергей Михайлов в 2011 году через посредников передал сотрудникам ФБР сведения об оперативно-розыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США считают киберпреступником".
Руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов - бывший адвокат Фомченкова подтверждал "Интерфаксу", что фигурантам дела, предъявлено обвинение в госизмене в пользу США.
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