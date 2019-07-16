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16.07.19 13:45
Четыре сотрудника УВД по западному округу Москвы уволены из-за "дела Голунова"
"Завершена служебная проверка в отношении четверых сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве. По результатам проверки принято решение об их увольнении из органов внутренних дел", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Согласно информации, которую сообщил агентству "Интерфакс" знакомый с ситуацией источник, трое оперативников УВД по западному округу Москвы и их начальник уволены за нарушения, допущенные при задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
"На сегодняшний день уволены трое оперативников, проводивших задержание Голунова с нарушением регламента, а также их начальник", - сказал собеседник агентства. "Речи об их причастности к подбросу журналисту наркотиков пока не идет", - сказал источник.
Источник уточнил, что решение по начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрею Щирову, будет принято на следующей неделе.
"В отношении Щирова проводится отдельная проверка", - сказал он.
Ранее сообщалось, что пять сотрудников УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы отстранены от выполнения служебных обязанностей на фоне "дела Голунова".
Как следует из ответа начальника штаба Главного управления МВД по Москве Сергея Попова на запросы граждан, который опубликовал у себя на странице в Facebook эксперт движения "Голос" Василий Вайсенберг, полицейские были отстранены приказом УВД по ЗАО. "Интерфаксу" удалось подтвердить подлинность документа.
"Приказом УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве от выполнения служебных обязанностей отстранено пять должностных лиц", - говорится в документе.
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО ГУ МВД по Москве Андрей Щиров, руководивший оперативной разработкой Ивана Голунова, был отстранен от работы на время проверки, сообщил "Интерфаксу" 3 июля начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.
"КоммерсантЪ" также сообщал об отстранении от работы в связи с проверкой старшего оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Дениса Коновалова и еще троих оперативников УВД ЗАО, участвовавших в задержании Голунова - Акбара Сергалиева, Романа Феофанова и Дмитрия Кожанова.
Комиссионная служебная проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц, проводилась по решению начальника московского главка МВД.
Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявлял о проведении расследования службой собственной безопасности ведомства с целью оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова.
В связи с "делом Голунова" своих должностей уже лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник управления внутренних дел по ЗАО Андрей Пучков.
Сотрудник базирующейся в Латвии "Медузы" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.
На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.
Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.
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