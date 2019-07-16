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16.07.19 11:58

Новая охранная система от Росатома появилась в Третьяковской галерее

© РИА Новости. Максим Блинов
16 июля. Interfax-Russia.ru - В Третьяковской галерее установили новую систему охраны, разработанную специалистами российской атомной отрасли, которая поможет предотвращать новые попытки кражи предметов искусства, сообщает во вторник корпоративное издание Росатома "Страна Росатом".

"После кражи картины Куинджи в январе этого года Третьяковская галерея заказала систему третьего рубежа охраны (защиту самого предмета, а не только периметра) для выставочных помещений на Крымском Валу и в Инженерном корпусе", - говорится в статье.

Уточняется, что в залах Третьяковки были установлены датчики "Яхонта" размером с банковскую карту и толщиной около 4 мм. Их использовали на выставках Ильи Репина, Бориса Голополосова, Федора Захарова в галерее на Крымском Валу, Эдварда Мунка в Инженерном корпусе, в зале главного корпуса Третьяковки, где выставлена Библия Пискатора.

"Когда речь зашла об оснащении культурного объекта, на первый план выдвинулась компактность и эстетика. Изначально датчик вместе с системами автономного питания и другой начинкой представлял собой блок 300*200*150 мм. Нам нужно было в короткий срок изменить габариты, а все свойства сохранить. Потребовались новые инженерные и алгоритмические решения", - сказал начальник отделения "Элерона" Алексей Руднев, слова которого приводит "Страна Росатом".

В конце января в Государственной Третьяковской галерее случилась вызвавшая большой резонанс кража картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Полотно было украдено из зала в Инженерном корпусе. Похититель снял его со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. На следующий день подозреваемый в хищении картины был задержан, а картина вернулась в экспозицию.

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