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16.07.19 12:25
Налоговики Тульской области в I полугодии увеличили перечисления в бюджеты РФ на 20%
В федеральный бюджет перечислено 3 млрд 633,3 млн рублей (снижение на 25,4%). На снижение поступлений оказал влияние рост возмещения НДС на товары, ввозимые на территорию РФ. В общей сумме поступлений 35,8% приходится на налог на прибыль организаций, 35,1% - на налог на добавленную стоимость на товары, реализуемые на территории РФ, 14,5% - на акцизы.
В консолидированный бюджет региона поступило 38 млрд 734,8 млн рублей (рост на 26,7%). Из этой суммы налог на прибыль организаций составил 35,1%, налог на доходы физических лиц - 33,1%, акцизы - 15,6%, налоги на имущество - 10,2%, налог на совокупный доход - 5,6%.
Поступления взносов на обязательное социальное страхование в январе-июне 2019 года составили 22,79 млрд рублей (рост на 9,6%).
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