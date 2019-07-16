Налоговики Тульской области в I полугодии увеличили перечисления в бюджеты РФ на 20%

16.07.19 12:25

© РИА Новости. Нина Зотина

16 июля. Interfax-Russia.ru - Налоговые органы Тульской области в январе-июне 2019 года перечислили в бюджетную систему РФ 42 млрд 368,1 млн рублей, что на 19,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе управления ФНС России по Тульской области.

В федеральный бюджет перечислено 3 млрд 633,3 млн рублей (снижение на 25,4%). На снижение поступлений оказал влияние рост возмещения НДС на товары, ввозимые на территорию РФ. В общей сумме поступлений 35,8% приходится на налог на прибыль организаций, 35,1% - на налог на добавленную стоимость на товары, реализуемые на территории РФ, 14,5% - на акцизы.

В консолидированный бюджет региона поступило 38 млрд 734,8 млн рублей (рост на 26,7%). Из этой суммы налог на прибыль организаций составил 35,1%, налог на доходы физических лиц - 33,1%, акцизы - 15,6%, налоги на имущество - 10,2%, налог на совокупный доход - 5,6%.

Поступления взносов на обязательное социальное страхование в январе-июне 2019 года составили 22,79 млрд рублей (рост на 9,6%).