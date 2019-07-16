|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.07.19 12:28
ВЦИОМ выяснил наиболее популярные у россиян способы "накопить на старость"
23% респондентов, согласно данным опроса, планируют использовать депозиты и денежные вклады в качестве дополнительного накопительного средства к пенсии, отметил Родин на презентации исследования ВЦИОМ готовности сограждан пользоваться финансовыми инструментами для обеспечения дополнительного дохода к пенсии, которая прошла во вторник в Москве.
"На втором месте - накопления наличными в российской и иностранной валюте. И в "Топ-3" планируемых инструментов вошли инвестиции в недвижимость. Это отметили 18% опрошенных, как интересный для себя инструмент", - сказал Родин.
Между тем, на первом месте по информированности о возможных инструментах для дополнительного дохода идут денежные вклады, депозиты в банках.
"28% населения сказали, что информированы о такого рода инструментах. Дальше идут накопления наличными деньгами в российской и иностранной валюте. Это довольно традиционный инструмент для нашего населения", - сказал Родин на состоявшейся во вторник в Москве презентации исследования ВЦИОМ о готовности сограждан пользоваться финансовыми инструментами для обеспечения дополнительного дохода к пенсии.
О возможности использования инвестиций в недвижимости и землю в качестве инструмента для дополнительного дохода к пенсии знают 24% респондентов, сказал представитель ВЦИОМ.
По словам Родина, о варианте с покупкой золота и драгоценных металлов слышали 20% участников опроса, о покупке акций и облигаций слышали 19% респондентов.
"О таком варианте, как индивидуальный инвестиционный счёт, слышали 17% (опрошенных)", - сказал он.
Опрос был проведён 2 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket