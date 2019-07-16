ВЦИОМ выяснил наиболее популярные у россиян способы "накопить на старость"

16.07.19 12:28

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

16 июля. Interfax-Russia.ru - Россияне в качестве дополнительных средств на старость рассматривают, в основном, банковский депозит, накопления в рублях и иностранной валюте, а также вложения в недвижимость, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

23% респондентов, согласно данным опроса, планируют использовать депозиты и денежные вклады в качестве дополнительного накопительного средства к пенсии, отметил Родин на презентации исследования ВЦИОМ готовности сограждан пользоваться финансовыми инструментами для обеспечения дополнительного дохода к пенсии, которая прошла во вторник в Москве.

"На втором месте - накопления наличными в российской и иностранной валюте. И в "Топ-3" планируемых инструментов вошли инвестиции в недвижимость. Это отметили 18% опрошенных, как интересный для себя инструмент", - сказал Родин.

Между тем, на первом месте по информированности о возможных инструментах для дополнительного дохода идут денежные вклады, депозиты в банках.

"28% населения сказали, что информированы о такого рода инструментах. Дальше идут накопления наличными деньгами в российской и иностранной валюте. Это довольно традиционный инструмент для нашего населения", - сказал Родин на состоявшейся во вторник в Москве презентации исследования ВЦИОМ о готовности сограждан пользоваться финансовыми инструментами для обеспечения дополнительного дохода к пенсии.

О возможности использования инвестиций в недвижимости и землю в качестве инструмента для дополнительного дохода к пенсии знают 24% респондентов, сказал представитель ВЦИОМ.

По словам Родина, о варианте с покупкой золота и драгоценных металлов слышали 20% участников опроса, о покупке акций и облигаций слышали 19% респондентов.

"О таком варианте, как индивидуальный инвестиционный счёт, слышали 17% (опрошенных)", - сказал он.

Опрос был проведён 2 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.