Для 70% россиян определяющим фактором при выборе места отдыха является цена

16.07.19 12:34

© РИА Новости. Илья Питалев

16 июля. Interfax-Russia.ru - Почти 70% российских туристов считают, что самым важным фактором при выборе места отдыха является стоимость турпутевки, на втором и третьем месте - наличие моря и уровень сервиса, следует из опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.

Во всероссийском опросе НАФИ приняли участие 1600 человек в 150 населенных пунктах в 50 регионах России.

Согласно исследованию, самыми популярными местами отдыха стали Черноморское побережье Кавказа (32%) и Крым (14%), а среди тех, кто поехал отдыхать за рубеж - Турция (28%), страны Юго-Восточной Азии - Вьетнам, Таиланд, Бали (10%) и Китай - Гималаи, Гонконг (6%). Еще 5% опрошенных за последний год посетили Испанию (Андорра, Португалия, Канары, Ибица).

"Респонденты планировали свои поездки за три месяца и ранее, причем большинство из них выбирали поездки за рубеж (73%), а 58% отправлялись на курорты России", - рассказали в пресс-службе НАФИ.

По данным аналитического центра, при выборе места отдыха и в России, и за рубежом россияне чаще всего прислушиваются к рекомендациям родственников и друзей, руководствуются личным опытом или советами в интернете. Путешествуя за границу, они чаще всего обращаются в турагентства или к туроператорам и изучают специализированные сайты (Booking.com, Airbnb и др.).

Самый важный фактор для российских туристов при выборе места отдыха - общая цена поездки с учетом транспортных расходов, стоимости проживания и питания (69%). Во вторую очередь учитывается наличие в том или ином месте различных природных зон (например, морского побережья и гор), благоприятного климата и качественного сервиса (26%, 23% и 22% соответственно). Для 16% опрошенных в приоритете тишина и безопасность места отдыха, для 9% - условия проживания, для 8% - инфраструктура. Для 3% важна популярность того или иного места.

"40% респондентов считают, что повышению привлекательности туристических мест России будет способствовать снижение общей стоимости отдыха, еще 14% - улучшение сервиса. Также российские туристы отмечали, что необходимы более комфортные условия проживания (5%), улучшение экологии (4%), транспортной доступности (3%), инфраструктуры (2%), культурно-развлекательных программ (2%)", - сообщили в аналитическом центре.