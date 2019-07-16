В Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму

16.07.19 12:36

© РИА Новости. Алексей Куденко

16 июля. Interfax-Russia.ru - Кремль наблюдает за ситуацией выборов в Мосгордуму, но не имеет полномочий и не собирается в нее вмешиваться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы наблюдаем за тем, что происходит, за тем, какие решения принимаются", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за предвыборной кампанией в Мосгордуму.

По словам пресс-секретаря президента, "в целом это вопрос избиркома, и здесь Кремль просто не имеет ни полномочий, ни намерений вмешиваться в эту ситуацию".

Отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что нынешняя ситуация подрывает доверие к голосованию, Песков напомнил о словах президента Владимира Путина, неоднократно подчеркивавшего безальтернативность выборов.

"До сих пор в Москве выборы всегда проходили на достаточно высоком стандарте. Это и является основополагающими тезисами, из которых уже все исходят", - добавил Песков.

Пресс-секретаря президента также спросили, не считают ли в Кремле саму процедуру сбора подписей кандидатами в Мосгордуму несколько архаичной.

"Не могу сказать. Какой-то сформированной позиции на этот счет нет. Это никак не обсуждалось до сих пор", - ответил Песков.

Отвечая на вопрос, не являются ли нынешние выборы поводом, чтобы пересмотреть этот вопрос, он призвал сначала дождаться итогов выборов.

"Это надо анализировать. Вы знаете, что избиркомы действуют в соответствии с буквой и духом закона, исходят из того избирательного законодательства, которые у нас есть. Сначала должны пройти выборы, а потом уже можно как-то анализировать их результаты, но делать какие-то заключения по ходу было бы неверно", - считает Песков.

В Кремле также заявили, что только суд может установить факты нарушений в ходе регистрации кандидатов в Мосгордуму.

На просьбу прокомментировать публикацию в газете "Ведомости" о вопиющих фактах нарушений со стороны Московского городского избиркома в ходе регистрации кандидатов в гордуму от оппозиции пресс-секретарь президента ответил: "При всем уважении к этому изданию, к "Ведомостям", я хочу напомнить, что не "Ведомости" глаголют истину, истину глаголет суд".

"Если будут какие-то возражения, какие-то жалобы, то тогда можно будет прибегнуть к судебной практике и, уже ориентируясь на суд, можно будет делать какие-то выводы. Пока остальные все выводы являются только рассуждениями", - отметил Песков.