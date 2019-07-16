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16.07.19 12:36
В Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму
"Безусловно, мы наблюдаем за тем, что происходит, за тем, какие решения принимаются", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за предвыборной кампанией в Мосгордуму.
По словам пресс-секретаря президента, "в целом это вопрос избиркома, и здесь Кремль просто не имеет ни полномочий, ни намерений вмешиваться в эту ситуацию".
Отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что нынешняя ситуация подрывает доверие к голосованию, Песков напомнил о словах президента Владимира Путина, неоднократно подчеркивавшего безальтернативность выборов.
"До сих пор в Москве выборы всегда проходили на достаточно высоком стандарте. Это и является основополагающими тезисами, из которых уже все исходят", - добавил Песков.
Пресс-секретаря президента также спросили, не считают ли в Кремле саму процедуру сбора подписей кандидатами в Мосгордуму несколько архаичной.
"Не могу сказать. Какой-то сформированной позиции на этот счет нет. Это никак не обсуждалось до сих пор", - ответил Песков.
Отвечая на вопрос, не являются ли нынешние выборы поводом, чтобы пересмотреть этот вопрос, он призвал сначала дождаться итогов выборов.
"Это надо анализировать. Вы знаете, что избиркомы действуют в соответствии с буквой и духом закона, исходят из того избирательного законодательства, которые у нас есть. Сначала должны пройти выборы, а потом уже можно как-то анализировать их результаты, но делать какие-то заключения по ходу было бы неверно", - считает Песков.
В Кремле также заявили, что только суд может установить факты нарушений в ходе регистрации кандидатов в Мосгордуму.
На просьбу прокомментировать публикацию в газете "Ведомости" о вопиющих фактах нарушений со стороны Московского городского избиркома в ходе регистрации кандидатов в гордуму от оппозиции пресс-секретарь президента ответил: "При всем уважении к этому изданию, к "Ведомостям", я хочу напомнить, что не "Ведомости" глаголют истину, истину глаголет суд".
"Если будут какие-то возражения, какие-то жалобы, то тогда можно будет прибегнуть к судебной практике и, уже ориентируясь на суд, можно будет делать какие-то выводы. Пока остальные все выводы являются только рассуждениями", - отметил Песков.
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