Песков: инициатива Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров нуждается в проработке

16.07.19 12:49

© РИА Новости. Илья Питалев

16 июля. Interfax-Russia.ru - В Кремле пока не выработали позицию в отношении предложений главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина об изменении уголовного законодательства, в том числе о возвращении статьи о конфискации имущества коррупционеров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По всем упомянутым вами вопросам какой-либо сформированной позиции нет, она отсутствует", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать инициативы Бастрыкина.

Как пояснил Песков, "безусловно, здесь нужна экспертная проработка".

"Каких-либо решений на этот счет также не принималось", - продолжил он.

Говоря о методах борьбы с коррупцией, пресс-секретарь президента отметил, что "они постоянно совершенствуются в рамках комиссии, которая действует в администрации президента под руководством Антона Вайно".

Отвечая на вопрос, рассматривает ли эта комиссия возможность введения конфискации имущества у коррупционеров, Песков сказал: "До сих пор нет. Еще раз повторяю, пока никакого обсуждения на этот счет не ведется".

Ранее Бастрыкин в интервью "Известиям" выступил с инициативой о расширении полномочий следствия при расследовании коррупционных преступлений.

В частности, глава Следственного комитета высказал идею о наделении следователей полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну не только по уголовным делам, но и по материалам доследственных проверок. Бастрыкин также считает необходимым вернуть конфискацию имущества коррупционеров для возмещения ущерба от их действий.

Кроме того, он вновь заявил о необходимости введения института уголовной ответственности для юридических лиц.