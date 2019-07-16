|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.07.19 12:49
Песков: инициатива Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров нуждается в проработке
"По всем упомянутым вами вопросам какой-либо сформированной позиции нет, она отсутствует", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать инициативы Бастрыкина.
Как пояснил Песков, "безусловно, здесь нужна экспертная проработка".
"Каких-либо решений на этот счет также не принималось", - продолжил он.
Говоря о методах борьбы с коррупцией, пресс-секретарь президента отметил, что "они постоянно совершенствуются в рамках комиссии, которая действует в администрации президента под руководством Антона Вайно".
Отвечая на вопрос, рассматривает ли эта комиссия возможность введения конфискации имущества у коррупционеров, Песков сказал: "До сих пор нет. Еще раз повторяю, пока никакого обсуждения на этот счет не ведется".
Ранее Бастрыкин в интервью "Известиям" выступил с инициативой о расширении полномочий следствия при расследовании коррупционных преступлений.
В частности, глава Следственного комитета высказал идею о наделении следователей полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну не только по уголовным делам, но и по материалам доследственных проверок. Бастрыкин также считает необходимым вернуть конфискацию имущества коррупционеров для возмещения ущерба от их действий.
Кроме того, он вновь заявил о необходимости введения института уголовной ответственности для юридических лиц.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket