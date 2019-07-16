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16.07.19 13:19
Пограничники не рекомендуют отдыхающим на Черном море заплывать на лодках дальше полукилометра от берега
"Сотрудники береговой охраны задержали группу правонарушителей, которые находились на маломерных плавсредствах без документов. За нарушение правил пограничного режима россияне привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 500 рублей каждый", - говорится в сообщении.
Контроль за соблюдением законодательства в территориальном море РФ в районе Анапы осуществляет экипаж пограничного сторожевого корабля. По информации пресс-службы, пограничники регулярно выявляют мотолодки и другие суда на которых находятся пассажиры без документов.
В сообщении также отмечается, что, согласно существующим правилам пограничного режима, судовладелец, а также все лица, находящиеся на борту, при выходе в акваторию дальше 500 метров от берега обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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