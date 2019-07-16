Пограничники не рекомендуют отдыхающим на Черном море заплывать на лодках дальше полукилометра от берега

16.07.19 13:19

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

16 июля. Interfax-Russia.ru - Пограничный катер задержал в Черном море под Анапой лодки с отдыхающими, удалившиеся на расстояние более 500 метров от берега, сообщила во вторник пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"Сотрудники береговой охраны задержали группу правонарушителей, которые находились на маломерных плавсредствах без документов. За нарушение правил пограничного режима россияне привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 500 рублей каждый", - говорится в сообщении.

Контроль за соблюдением законодательства в территориальном море РФ в районе Анапы осуществляет экипаж пограничного сторожевого корабля. По информации пресс-службы, пограничники регулярно выявляют мотолодки и другие суда на которых находятся пассажиры без документов.

В сообщении также отмечается, что, согласно существующим правилам пограничного режима, судовладелец, а также все лица, находящиеся на борту, при выходе в акваторию дальше 500 метров от берега обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.