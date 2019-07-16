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16.07.19 13:21

Суд в Нидерландах потребовал дополнительную информацию в споре о "скифском золоте"

© РИА Новости. В. Теребенин
16 июля. Interfax-Russia.ru - Апелляционный суд Амстердама просит дополнительную информацию по спору Украины и музеев Крыма за так называемое "скифское золото", окончательное решение может вынести через 6-9 месяцев.

"Стороны представили свои мнения с объяснениями и мнениями экспертов, но Апелляционному суду, тем не менее, необходима дополнительная информация. Суд в любом случае желает большей ясности относительно предполагаемого права собственности в соответствии с законодательством Украины и предполагаемого права оперативного управления в соответствии с законодательством Украины (. . .)", - говорится в пресс-релизе суда.

"Сторонам предоставляется два месяца для подачи запрашиваемой информации. Затем суд рассмотрит дело дальше. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев", - решил суд.

Министерство юстиции Украины подтвердило, что в сентябре этого года стороны должны представить дополнительные объяснения в поддержку своей позиции.

"Сегодня Апелляционный суд Амстердама вынес постановление, которым признал, что положения Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года, не подлежат применению. А для решения вопроса о том, куда должна вернуться коллекция, должно применяться украинское право", - говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Четыре крымских музея: Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический", - в бытность региона в составе Украины направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". Также в ее составе были экспонаты из музея в Киеве.

Полуостров после местного референдума в марте 2014 года вошел в состав России. Страны Запада считают произошедшее аннексией.

Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крымского полуострова к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из двух тысяч предметов, после закрытия выставки в августе 2014 года.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть "сокровища" из Нидерландов в Крым.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания дела начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.

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