Госдума приняла закон о запрете блокировать стипендии на счетах вузов

16.07.19 13:25

© РИА Новости. Игорь Маслов

16 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий блокировать на счетах вузов средства для выплаты стипендий, материальной помощи студентам и других социальных выплат.

"Документ коснется государственных и муниципальных образовательных учреждений, где из-за финансовых проблем или судебных тяжб ведется исполнительное производство и расходы по банковским счетам "заморожены", - сообщил журналистам один из авторов законопроекта, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Виктор Кидяев.

Он также пояснил, что эта процедура в силу особенностей законодательства сопровождается задержкой стипендий студентам и аспирантам.

Депутат отметил, что "стипендия имеет большое значение для всех студентов-очников, но в особенности - для получателей социальных стипендий, сирот и инвалидов, а также для иногородних, кому трудно найти легальную работу в свободное от учёбы время".

"На данный момент учреждение-должник имеет право расходовать деньги только для оплаты труда персонала, налоговых выплат и социального страхования. Даже если целевые деньги на стипендию из бюджета поступают, студенты и молодые ученые становятся заложниками финансовых проблем вуза. После вступления закона в силу, эта проблема будет снята", - сказал Кидяев.