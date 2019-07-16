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16.07.19 13:25
Госдума приняла закон о запрете блокировать стипендии на счетах вузов
"Документ коснется государственных и муниципальных образовательных учреждений, где из-за финансовых проблем или судебных тяжб ведется исполнительное производство и расходы по банковским счетам "заморожены", - сообщил журналистам один из авторов законопроекта, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Виктор Кидяев.
Он также пояснил, что эта процедура в силу особенностей законодательства сопровождается задержкой стипендий студентам и аспирантам.
Депутат отметил, что "стипендия имеет большое значение для всех студентов-очников, но в особенности - для получателей социальных стипендий, сирот и инвалидов, а также для иногородних, кому трудно найти легальную работу в свободное от учёбы время".
"На данный момент учреждение-должник имеет право расходовать деньги только для оплаты труда персонала, налоговых выплат и социального страхования. Даже если целевые деньги на стипендию из бюджета поступают, студенты и молодые ученые становятся заложниками финансовых проблем вуза. После вступления закона в силу, эта проблема будет снята", - сказал Кидяев.
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