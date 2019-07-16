Журналисты задержаны в Вилюйске во время съемки сюжета о плохих дорогах

16.07.19 13:30

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 июля. Interfax-Russia.ru - Съемочная группа телеканала "Якутия 24" Национальной вещательной компании "Саха", снимавшая сюжет о состоянии дорог в Вилюйске, задержана полицией, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" первый заместитель генерального директора НВК "Саха" Александр Калугин.

"Наша съемочная группа - корреспондент и оператор - делала несколько обычных сюжетов в Вилюйске. Журналисты общались с жителями, которые пожаловались на состояние местных дорог. Журналисты решили получить комментарии у главы Вилюйска Нюргустана Афанасьева, но тот отказался общаться, вытолкнул съемочную группу из кабинета и пригрозил обратиться в полицию", - сказал Калугин.

По его словам, съемочная группа работала в городе, собирала материал о состоянии дорог, а вечером этого же дня, была задержана полицией и препровождена в отделение. Там журналистов заставили писать объяснение.

"Нас, конечно, это очень удивляет. Мэр Вилюйска, который обижается на шутки КВН-щиков, теперь отказывается комментировать социальную проблематику. Наша группа до сих пор в полиции. Мы надеемся на правовое разрешение инцидента", - отметил Калугин.

Пресс-служба МВД РФ по Якутии сообщила, что журналистов задержали по заявлению городского главы.

"В местное отделение полиции поступило заявление от главы Вилюйска с просьбой провести проверку в отношении двух неизвестных лиц, которые без его разрешения на съемку и отказ от интервью провели видеосъемку в администрации города. В тот же день около 17:00 часов молодые люди были приглашены в отдел для дачи объяснений", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается также, что после дачи объяснений корреспондент и оператор телеканала покинули здание полиции.

Ранее СМИ писали, что мэр Вилюйска Афанасьев через суд заставил извиниться директора детского дома Николая Харлампьева за шутку в местном КВН. Харлампьев вышел на сцену в костюме Супермена, используя маску с фотографией мэра. Сначала мэр требовал компенсацию 100 тыс., но потом согласился на публичное извинение.