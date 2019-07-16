Омская область лидирует по числу некачественных домов для переселенцев

16.07.19 13:47

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

16 июля. Interfax-Russia.ru - Фонд содействия реформированию ЖКХ держит на контроле 311 домов, построенных с нарушениями в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья, рассказал председатель общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин.

"Сегодня на контроле в Фонде находится 311 некачественных домов. Больше всего их в Омской области (41), Забайкалье (25), Амурской области (24), Якутии (18) и Пензе (14)", - сказал он во вторник на Ассамблее региональных общественных советов по вопросам строительства и ЖКХ.

Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда при финансовой поддержке федерального бюджета, предоставляемой регионам госкорпорацией Фонд ЖКХ, реализуются в России с 2008 года. За указанный период было переселено 1,04 млн граждан из аварийных домов площадью 15,9 млн кв.м.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" за 2019-2024 годы в РФ планируется переселить 530 тыс. граждан, проживающих в аварийном жилье площадью около 9,55 млн кв.м, признанном таковым после 1 января 2012 года.

При этом в ряде регионов до сих пор не завершена "старая" программа расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.