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16.07.19 13:47
Омская область лидирует по числу некачественных домов для переселенцев
"Сегодня на контроле в Фонде находится 311 некачественных домов. Больше всего их в Омской области (41), Забайкалье (25), Амурской области (24), Якутии (18) и Пензе (14)", - сказал он во вторник на Ассамблее региональных общественных советов по вопросам строительства и ЖКХ.
Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда при финансовой поддержке федерального бюджета, предоставляемой регионам госкорпорацией Фонд ЖКХ, реализуются в России с 2008 года. За указанный период было переселено 1,04 млн граждан из аварийных домов площадью 15,9 млн кв.м.
В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" за 2019-2024 годы в РФ планируется переселить 530 тыс. граждан, проживающих в аварийном жилье площадью около 9,55 млн кв.м, признанном таковым после 1 января 2012 года.
При этом в ряде регионов до сих пор не завершена "старая" программа расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.
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