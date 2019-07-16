Обновленный Музей истории шоколада раскрыл "рязанские тайны Петра I"

16.07.19 13:54

Фото с сайта правительства Рязанской области

16 июля. Interfax-Russia.ru - Торжественное открытие обновленного Музея истории шоколада состоялось в Рязани, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Интерактивный блок шоколадного производства действует в областном центре с 2012 года, за это время его посетили порядка 40 тыс. экскурсантов. Теперь он начал работу в формате музея, предлагая туристам осмотреть экспозицию и посетить интерактивные программы, ориентированные на разные возрастные группы. Одна из них рассказывает о "рязанских тайнах Петра I". Ее участники могут узнать о том, что связывает Петра I с Рязанским краем и какие лакомства предпочитал первый российский император.

"Такие экскурсии, создаваемые на базе частных музеев, повышают туристическую привлекательность Рязани", - отметил в ходе церемонии министр культуры и туризма региона Виталий Попов.

В дальнейшем создатели музея планируют развитие гастрономической составляющей экскурсионных программ.