Авиация проведет тренировки над Петербургом перед Главным военно-морским парадом

16.07.19 13:59

© РИА Новости. Андрей Лузик

16 июля. Interfax-Russia.ru - В воздушном пространстве Санкт-Петербурга в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду (ГВМП), намеченному на 28 июля, состоятся четыре тренировки пролёта строя морской авиации, сообщает Западный военный округ (ЗВО).

"Экипажи боевых самолётов и вертолётов осуществят вылет с четырёх оперативных аэродромов ЗВО, дислоцированных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской областей и Республики Карелия. Всего запланировано две раздельных тренировки в составе пар и групп авиации - 16 и 19 июля, одна совместная тренировка в составе парадного строя кораблей - 21 июля, групп авиации и одна генеральная репетиция ГВМП - 25 июля", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

По данным штаба ЗВО, в параде, который состоится в День ВМФ 28 июля, примут участие более 40 самолётов и вертолётов от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов.

В парадной группе авиации будут представлены самолёты Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолёт-топливозаправщик Ил-78, Бе-200, Ту-142, Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29.

"Пролёт парадной группы авиации над центральной частью Санкт-Петербурга в районе Сенатской площади будет осуществлён в едином строю составом тактических групп по классам воздушных судов в соответствии с решаемыми задачами", - сказано в сообщении.

В настоящее время экипажи приступили к тренировочным полётам в составе тактических групп в воздушном пространстве аэродромов, также спланировано несколько репетиций над Санкт-Петербургом. "Особое внимание в ходе тренировок будет уделено соблюдению режима высоты и дистанций между самолётами и вертолётами", - информирует штаб округа.