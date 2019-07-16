Директор крымского музея назвала победой промежуточное решение суда по "скифскому золоту"

16.07.19 14:03

© РИА Новости. Алексей Дружинин

16 июля. Interfax-Russia.ru - Промежуточное решение Апелляционного суда Амстердама по принадлежности "скифского золота" можно считать позитивным, заявила во вторник агентству "Интерфакс-Юг" директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керчь) Татьяна Умрихина.

"В целом решение Апелляционного суда, хоть оно и промежуточное, является в целом позитивным для нас. Пробита главная брешь - суд подтвердил позицию крымских музеев о неприменимости Конвенции ЮНЕСКО (о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности - ИФ) и закона Нидерландов о культурном наследии. Это огромная победа", - сказала Умрихина со ссылкой на адвокатов, представляющих крымские музеи в суде.

При этом, по ее словам, вызывает опасение сохранность "скифского золота". Крымские специалисты намерены обратиться в голландский музей Алларда Пирсона, где хранятся экспонаты, с просьбой о допуске к коллекции.

"Она требует внимания наших реставраторов, а там самые разные предметы - от золота до дерева. Конечно, их нужно наблюдать - условия хранения абсолютно разные", - пояснила Умрихина.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Амстердама во вторник запросил дополнительную информацию по спору Украины и музеев Крыма за "скифское золото", окончательное решение может быть вынесено через 6-9 месяцев.

"Суд в любом случае желает большей ясности относительно предполагаемого права собственности в соответствии с законодательством Украины и предполагаемого права оперативного управления в соответствии с законодательством Украины (. . .)", - говорится в пресс-релизе суда.

Четыре крымских музея: Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический", - в бытность региона в составе Украины направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". Также в ее составе были экспонаты из музея в Киеве.

Полуостров после местного референдума в марте 2014 года вошел в состав России. Страны Запада считают произошедшее аннексией.

Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крымского полуострова к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из двух тысяч предметов, после закрытия выставки в августе 2014 года.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть коллекцию из Нидерландов в Крым.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания дела начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.