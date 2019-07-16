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16.07.19 14:06

Первая тренировка Главного военно-морского парада проведена в Петербурге

© РИА Новости. Александр Гальперин
16 июля. Interfax-Russia.ru - Около 20 боевых кораблей и катеров ВМФ России приняли участие в первой тренировке Главного военно-морского парада (ГВМП), которая прошла с 05.00 до 5.30 вторника в акватории Невы в Санкт-Петербурге.

"В составе тактических групп прошли в парадном строю малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера типа "Грачонок". А также - группа артиллерийских катеров Каспийской флотилии", - сообщил журналистам официальный представитель ВМФ Игорь Дыгало.

Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ГВМП в Санкт- Петербурге и Кронштадте в День ВМФ 28 июля пройдет с участием 43 кораблей, 41 воздушного судна и более четырёх тысяч человек.

"Он (парад) пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота. В нём примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно, оснащенные современным и новейшим вооружением. Будут задействованы более четырёх тысяч военнослужащих и юнармейцев", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Кроме того, военно-морские парады пройдут на главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани и сирийском порту Тартус.

"Всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих", - пояснил министр.

Он отметил, что с каждым годом на празднование приезжает все больше зарубежных гостей. На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций. Свои военные корабли направят Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины, сказал Шойгу.

Также в торжественных мероприятиях примут участие военные оркестры Таиланда и Вьетнама. Они выступят вместе со сводным оркестром ВМФ.

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