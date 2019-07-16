Краснодарский край увеличил производство консервированного горошка на 25%

16.07.19 14:10

© РИА Новости. Виталий Тимкив

16 июля. Interfax-Russia.ru - Предприятия Краснодарского края завершили уборку и консервацию зеленого горошка, сообщает пресс-служба администрации региона.

Валовой сбор агрокультуры составил 46 тыс. тонн, что в 1,3 раза больше, чем в прошлом году. Урожайность составила 45 ц/га. Лидеры по урожаю - Тимашевский, Калининский и Павловский районы.

Зеленый горошек идет преимущественно на консервацию. В этом году перерабатывающие комбинаты края выработали из него 171 млн банок консервов.

Как уточнили "Интерфаксу" в министерстве сельского хозяйства региона, в прошлом году производство составило 137 млн банок. Таким образом, показатель вырос на 25%.

Площадь под горошком в этом году составила 12,3 тыс. га, что на 11% больше уровня прошлого года.

Краснодарский край - лидер по производству зеленого горошка в России. Переработкой культуры занимаются 11 предприятий края.

Ежегодно лидерами по производству становятся ООО "Кубанские консервы" и ООО "Бондюэль-Кубань".