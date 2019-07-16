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16.07.19 14:10
Краснодарский край увеличил производство консервированного горошка на 25%
Валовой сбор агрокультуры составил 46 тыс. тонн, что в 1,3 раза больше, чем в прошлом году. Урожайность составила 45 ц/га. Лидеры по урожаю - Тимашевский, Калининский и Павловский районы.
Зеленый горошек идет преимущественно на консервацию. В этом году перерабатывающие комбинаты края выработали из него 171 млн банок консервов.
Как уточнили "Интерфаксу" в министерстве сельского хозяйства региона, в прошлом году производство составило 137 млн банок. Таким образом, показатель вырос на 25%.
Площадь под горошком в этом году составила 12,3 тыс. га, что на 11% больше уровня прошлого года.
Краснодарский край - лидер по производству зеленого горошка в России. Переработкой культуры занимаются 11 предприятий края.
Ежегодно лидерами по производству становятся ООО "Кубанские консервы" и ООО "Бондюэль-Кубань".
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