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16.07.19 14:13
Зампред ПФР Иванов обжаловал свой арест по делу о взятке в 4 млн рублей
"В суде зарегистрированы апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов Иванова А.М. и Копейкина А.М. на постановления суда об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
По ее словам, рассмотрение Мосгорсудом жалобы на арест Иванова назначено на 31 июля, на арест Копейкина - на 29 июля.
В жалобе защита просит отменить решение о заключении задержанных под стражу и избрать им более мягкую меру пресечения.
Басманный суд Москвы 12 июля арестовал Иванова и Копейкина до 9 сентября.
По данным следствия, Иванов в период с 2017 по 2019 год получил от представителей компании "Техносерв" взятки на сумму не менее 4 млн. 400 тыс. рублей.
Иванову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Свою вину он признал, заявив, что раскаивае
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