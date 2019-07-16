Зампред ПФР Иванов обжаловал свой арест по делу о взятке в 4 млн рублей

16.07.19 14:13

© РИА Новости. Максим Блинов

16 июля. Interfax-Russia.ru - Защита зампреда правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, а также директора департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина обжаловала их арест по подозрению в коррупции.

"В суде зарегистрированы апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов Иванова А.М. и Копейкина А.М. на постановления суда об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, рассмотрение Мосгорсудом жалобы на арест Иванова назначено на 31 июля, на арест Копейкина - на 29 июля.

В жалобе защита просит отменить решение о заключении задержанных под стражу и избрать им более мягкую меру пресечения.

Басманный суд Москвы 12 июля арестовал Иванова и Копейкина до 9 сентября.

По данным следствия, Иванов в период с 2017 по 2019 год получил от представителей компании "Техносерв" взятки на сумму не менее 4 млн. 400 тыс. рублей.

Иванову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Свою вину он признал, заявив, что раскаивае