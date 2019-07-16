Глава Сбербанка Греф опроверг информацию о разрыве партнерства с Яндексом

16.07.19 14:15

© РИА Новости. Алексей Даничев

16 июля. Interfax-Russia.ru - Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом".

"Неправда. Нет для этого никаких оснований", - сказал Греф, которого цитирует госагентство "БелТА".

"У нас очень добрые партнерские отношения. Мы партнеры по целому ряду крупных проектов. Какой смысл в разрыве отношений? Я с огромным уважением и пиететом отношусь, я член совета директоров "Яндекса". Надеюсь, что будем сотрудничать всегда. Точно нет никаких предпосылок к тому, чтобы мы что-то где-то разрывали. Мы можем сотрудничать в каких-то проектах, в каких-то можем конкурировать, но точно не собираемся разрывать отношения", - подчеркнул Греф.

Как сообщалось, в начале июля интернет-издание The Bell сообщило, что между партнерами возникли разногласия, связанные с рядом причин, в частности с невыполнением KPI, отсутствием компромисса в сценарии "разработки совместного продукта" и "сильного лидера" в команде.

Источники издания утверждали, что на данный момент стороны обсуждают возможность "развода", при этом концепции этого "Яндекс" и Сбербанк уже представили друг другу. В то же время банк рассматривает возможность покупки других интернет-рителейров - Avito или Ozon, отмечало интернет-издание.

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис в социальной сети Facebook сообщал, что приведенная информация о недовольстве работой СП "является абсолютным вымыслом".

Первый зампред банка указал, что за время работы СП не было случая, чтобы какое-либо решение было принято "не единогласно", а глава "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков является сильным руководителем.

"Все цели, которые мы ставили перед командой "Яндекс.Маркета", в том числе и по "Беру", выполняются. Кроме того, менеджмент "Яндекс.Маркета" свободен в выборе провайдеров любых сервисов, в том числе финансовых", - добавил он.

В пресс-службе "Яндекс.Маркета" сообщали "Интерфаксу", что компания находится в постоянном диалоге со своими партнерами и обсуждает разные варианты развития в будущем. "Чужие слухи и предположения мы не комментируем", - отмечал представитель пресс-службы.

В апреле 2018 года "Яндекс" и Сбербанк закрыли сделку по созданию СП на базе агрегатора товаров и услуг "Яндекс.Маркет". В рамках сотрудничества продолжает развиваться сервис "Яндекс.Маркет" для выбора товаров и сравнения цен; были запущены маркетплейс "Беру" для покупки товаров из российских магазинов и бета-версия сервиса для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов Bringly. Также в рамках СП развиваются агрегатор курьерских компаний "Яндекс.Доставка", "Суперчек" для покупок в офлайне и сеть постаматов Boxbot.