Осмотрят всех: в России хотят ввести спецдень для диспансеризации
  
Давление продолжается: США намерены ввести новые санкции против России
   
Денег нет, но очень надо: Белоруссия хочет компенсировать ущерб нефтепроводу "Дружба" тарифами
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
16.07.19 14:15

Глава Сбербанка Греф опроверг информацию о разрыве партнерства с Яндексом

© РИА Новости. Алексей Даничев
16 июля. Interfax-Russia.ru - Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства Сбербанка с "Яндексом".

"Неправда. Нет для этого никаких оснований", - сказал Греф, которого цитирует госагентство "БелТА".

"У нас очень добрые партнерские отношения. Мы партнеры по целому ряду крупных проектов. Какой смысл в разрыве отношений? Я с огромным уважением и пиететом отношусь, я член совета директоров "Яндекса". Надеюсь, что будем сотрудничать всегда. Точно нет никаких предпосылок к тому, чтобы мы что-то где-то разрывали. Мы можем сотрудничать в каких-то проектах, в каких-то можем конкурировать, но точно не собираемся разрывать отношения", - подчеркнул Греф.

Как сообщалось, в начале июля интернет-издание The Bell сообщило, что между партнерами возникли разногласия, связанные с рядом причин, в частности с невыполнением KPI, отсутствием компромисса в сценарии "разработки совместного продукта" и "сильного лидера" в команде.

Источники издания утверждали, что на данный момент стороны обсуждают возможность "развода", при этом концепции этого "Яндекс" и Сбербанк уже представили друг другу. В то же время банк рассматривает возможность покупки других интернет-рителейров - Avito или Ozon, отмечало интернет-издание.

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис в социальной сети Facebook сообщал, что приведенная информация о недовольстве работой СП "является абсолютным вымыслом".

Первый зампред банка указал, что за время работы СП не было случая, чтобы какое-либо решение было принято "не единогласно", а глава "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков является сильным руководителем.

"Все цели, которые мы ставили перед командой "Яндекс.Маркета", в том числе и по "Беру", выполняются. Кроме того, менеджмент "Яндекс.Маркета" свободен в выборе провайдеров любых сервисов, в том числе финансовых", - добавил он.

В пресс-службе "Яндекс.Маркета" сообщали "Интерфаксу", что компания находится в постоянном диалоге со своими партнерами и обсуждает разные варианты развития в будущем. "Чужие слухи и предположения мы не комментируем", - отмечал представитель пресс-службы.

В апреле 2018 года "Яндекс" и Сбербанк закрыли сделку по созданию СП на базе агрегатора товаров и услуг "Яндекс.Маркет". В рамках сотрудничества продолжает развиваться сервис "Яндекс.Маркет" для выбора товаров и сравнения цен; были запущены маркетплейс "Беру" для покупки товаров из российских магазинов и бета-версия сервиса для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов Bringly. Также в рамках СП развиваются агрегатор курьерских компаний "Яндекс.Доставка", "Суперчек" для покупок в офлайне и сеть постаматов Boxbot.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  16.07.19 17:02
Адвокат Кучерена считает избыточной мерой конфискацию имущества коррупционеров
.
  16.07.19 15:15
СПЧ предлагает пересмотреть закон о гарантиях избирательных прав
.
  16.07.19 14:41
"Дело Голунова" дошло до Следственного комитета
.
  16.07.19 14:13
Зампред ПФР Иванов обжаловал свой арест по делу о взятке в 4 млн рублей
.
  16.07.19 13:45
Четыре сотрудника УВД по западному округу Москвы уволены из-за "дела Голунова"
.
  16.07.19 12:36
В Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму
.
  16.07.19 11:59
СКР получил согласие на возбуждение уголовного дела против московского судьи в отставке
.
  16.07.19 11:58
Новая охранная система от Росатома появилась в Третьяковской галерее
.
  16.07.19 08:32
Заключительные заседания по регистрации кандидатов в Мосгордуму проведут окружные избиркомы
.
  15.07.19 13:58
Памфилова готова встретиться с независимыми кандидатами в Мосгордуму


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket