Новапорт инвестирует в аэропорт Воронежа 5 млрд рублей

16.07.19 14:38

© РИА Новости. Ульяна Соловьева

16 июля. Interfax-Russia.ru - "Новапорт" планирует закрыть сделку по покупке аэропорта Воронежа до сентября, будет строить не только новый пассажирский терминал, но и создавать почтовый хаб, заявил основной владелец холдинга Роман Троценко.

"Сделка в процессе закрытия, мы ее точно закроем к 1 сентября. Если говорить об общем объеме инвестиций, то наша инвестиция в аэропорт Воронежа будет 5 млрд руб.", - сказал Троценко журналистам в кулуарах конференции "Приоритетные проекты в области развития транспортной инфраструктуры" во вторник, уточнив, что на эти деньги среди прочего будет построен новый пассажирский терминал.

Оператором воронежского аэропорта "Чертовицкое" (теперь имени Петра Первого) является ООО "Управляющая компания "Авиасервис", его владелец - ФК "Аксиома" экс-депутата Госдумы Сергея Журавлева. В начале июня газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что "Аксиома" продала "Авиасервис" московскому ООО "Профи", которое на рынке связывают с "Новапортом".

В 2018 году пассажиропоток аэропорта составил 770 тыс. человек (рост год к году на 28%), это 37-е место среди аэропортов РФ. ООО "УК "Авиасервис" в 2017 году получило 11,5 млн руб. убытка при выручке в 433,8 млн руб.

По мнению Троценко, "если инфраструктура "Чертовицкого" будет развиваться опережающими темпами, то в течение ближайших 10 лет Воронеж будет иметь свои 2 млн пассажиров". При этом "Новапорт" видит перспективы развития аэропорта не только в пассажирском сегменте, но и в грузо-почтовом.

"Нам аэропорт нравится, нам кажется, что он имеет шансы стать центром по разбору почты для центральной России, поскольку логистика Воронежа такова, что она закрывает примерно пять областей вокруг. И плюс, в общем и целом, пятичасовой довоз до Москвы на грузовой автотранспорте. Поэтому кроме пассажиров, мы в Воронеже будем развивать почтовый хаб", - заявил бизнесмен.