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16.07.19 14:41
"Дело Голунова" дошло до Следственного комитета
"В настоящее время дело у центрального аппарата Следственного комитета, но какая там стадия точно сказать не могу, возможно проверка, а возможно и предварительное следствие", - сказал он.
Комментарием Следственного комитета "Интерфакс" пока не располагает.
Сотрудник базирующейся в Латвии "Медузы" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.
Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.
На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.
Генпрокуратура направила в Следственный комитет материалы для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова.
По ходатайству главы МВД президент уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.
Также уволены трое оперативников УВД по западному округу Москвы, проводивших задержание Голунова с нарушением регламента, а также их начальник.
Несмотря на освобождение Голунова, 12 июня в Москве прошел несогласованный марш в его защиту. По официальным данным полиции, в нем приняли участие 1,2 тыс. человек, свыше 200 из них было задержано.
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