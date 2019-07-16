КАМАЗ отказывается продавать "Новапорту" аэропорт "Бегишево"

16.07.19 14:48

© РИА Новости. Максим Богодвид

16 июля. Interfax-Russia.ru - "Новапорту" интересен принадлежащий ПАО "КАМАЗ" аэропорт "Бегишево", но решение акционера о продаже актива пока не принято, заявил основной владелец аэропортового холдинга Роман Троценко.

"Наша специализация - это средние аэропорты, поэтому и "Бегишево" нам интересен. Просто пока "КАМАЗ" не принял для себя решение, что они его продают", - сказал Троценко журналистам в кулуарах конференции "Приоритетные проекты в области развития транспортной инфраструктуры" во вторник.

Оценивать примерную стоимость актива он отказался.

"Очень рано говорить (во сколько оценивается "Бегишево" - ИФ), ведь нет решения по продаже. И я бы даже сказал, что некорректно нам что-то объявлять, если акционеры на сегодняшний день для себя не приняли решения, что они что-то продают", - отметил Троценко.

Аэропорт "Бегишево" - 100%-ная "дочка" ПАО "КАМАЗ", расположен в закамской зоне Татарстана между городами Набережные Челны и Нижнекамск.

В июне глава "КАМАЗа" Сергей Когогин заявлял журналистам, что крупнейшие в РФ аэропортовые инвесторы регулярно предлагают автопроизводителю продать этот непрофильный для него актив. Однако пока "КАМАЗ" не планирует этого делать.

"На данном этапе цели продать его нет: он генерит стабильно EBITDA, он прибыльный. Он вышел на тот этап, когда чистая прибыль стала существенной - если раньше 30-40 млн руб., то в прошлом году уже 240 млн руб.", - говорил Когогин. Вместе с тем он отмечал, что компания готова рассматривать предложения инвесторов, но они "должны быть очень интересными для нас, чтобы мы заинтересовались и согласились".

Крупнейшими российскими инвесторами в региональные аэропортовые терминалы являются "Новапорт" Троценко, "Аэропорты регионов" (входят в "Ренову" Виктора Вексельберга) и "БазЭл" Олега Дерипаски.