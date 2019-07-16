Законопроект о государственной системе учета отходов ТКО принят во II чтении

16.07.19 14:51

© РИА Новости. Владимир Песня

16 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании в РФ с 15 января 2021 года государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ТКО).

Поправки в закон "Об отходах производства и потребления" были внесены главой думского комитета по экологии Владимиром Бурматовым в рамках второго чтения законопроекта об операторе опасных отходов.

Согласно принятому законопроекту, государственная информационная система учета будет содержать сведения о местах накопления ТКО, в том числе сведения о раздельном накоплении; сведения о схемах потоков ТКО; сведения о договорах, тарифах, нормативах накопления ТКО, данные других измерительных (контрольных) систем.

Оператором информационной системы назначено Минприроды. Порядок создания, модернизации и эксплуатации системы, в том числе порядок и способы размещения информации, порядок доступа к такой информации и обмена информацией с использованием данной системы, будет устанавливаться правительство.

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работу с ТКО начали региональные операторы, которые обеспечивают транспортировку, обработку, обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, в которых начали работать операторы, оплата их услуг физическими и юридическими лицами проводится как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора утверждается отдельно. При этом новые положения "мусорной реформы" не применяются до 1 января 2022 года для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.