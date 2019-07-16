Старейшую улицу Калуги отреставрируют к 650-летию города

16.07.19 15:05

© РИА Новости. Светлана Тарасова

16 июля. Interfax-Russia.ru - Масштабная реконструкция Театральной улицы в Калуге начнется в ближайшее время и завершится к 650-летию города, которое будет отмечаться в 2021 году, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на материалы прошедшей во вторник выездной архитектурной дискуссии.

Руководители Калужской области и города, специалисты строительных организаций и центра компетенции по вопросам городской среды на месте обсудили архитектурные и экономические аспекты скорой реконструкции. Речь идет о масштабной работе, по итогам которой улица должна стать украшением Калуги, как Арбат в Москве. Объемы финансирования пока не называются.

Отмечалось, что это одна из самых старых улиц города, она сохранила свой облик практически без изменений с дореволюционных времен. Здесь расположены порядка 30 зданий, построенных в XIX веке. Многие из них являются жилыми.

Работы по переустройству Театральной улицы будут проходить в несколько этапов. В первую очередь планируется провести реконструкцию инженерных сетей - водопровода, канализации, электрических сетей, ливневой канализации. Затем - инвентаризацию всех зданий с разработкой проекта их реконструкции или реставрации.

Кроме того, предусматривается благоустройство прилегающих территорий, где будут организованы общественные пространства.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов обратил особое внимание представителей архитектурного сообщества на необходимость максимального восстановления исторического облика данной территории и строгого соблюдения единых требований к размещению торговых вывесок и рекламы.

По итогам обсуждения глава региона поручил в ближайшее время организовать встречи с владельцами зданий и представителями бизнес-сообщества, готовыми внести вклад в реконструкцию улицы.